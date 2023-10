Beg pred smrtjo: na prizorišču festivala našli 260 trupel

Ob 6.30 so se zaslišali prvi zvoki raket in čez pol ure so na območje festivala vdrli pripadniki teroristične palestinske organizacije Hamas, ljudje so hiteli s pakiranjem in se pognali v beg, a vsem ni uspelo, saj jo jih pripadniki Hamasa vzeli za talce. "Nismo se imeli kam skriti, saj smo bili na odprtem. Zajela nas je panika," je za CNN povedala ena od udeleženk. Dan po napadu posnetki iz zraka razkrivajo kolone vozil, ki so obtičale ob cesti, požgani avtomobili ležijo v jarkih in sredi polja.

Po podatkih izraelske reševalne službe so na območju festivala doslej našli vsaj 260 trupel, pričakujejo, da jih bodo še več, saj se z ekipami trudijo pregledati območje. Na festivalu naj bi bilo okoli 1000 ljudi, a nekateri udeleženci festivala so ocenili, da jih je bilo med 3000 in 4000.

Ceste, ki so vodile iz območja, so kmalu postale preozke za vse avtomobile, promet je obstal in takrat se je začelo streljanje. Na območje festivala se je poskušalo prebiti tudi izraelsko vojaško vozilo, ki so mu avtomobili poskušali narediti prostor.

Številni so kmalu zapustili avtomobile in začeli bežati peš čez polje, v ozadju pa so vse glasneje odmevali streli. Na posnetkih, ki prikazujejo množico, ki teče iz festivala, je videti tudi več trupel, nekateri so strelom podlegli med begom.