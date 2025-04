Fiasko na Škotskem: nova trajekta za 400 milijonov sta za pristanišče prevelika

Otok Arran se nahaja zahodno od Škotske. Otočani, med njimi tudi otroci, se vsak dan vozijo v pristanišče Ardrossan na Škotskem, pot s trajektom jim vzame približno 55 minut.

Ker je bil 30 let star trajekt dotrajan, so se že pred leti odločili, da bodo plovila posodobili. Naročili so dva nova trajekta, ki bi morala začeti obratovati že z letom 2017.

Prvotni strošek so ocenili na 100 milijonov funtov (115 milijonov evrov), a je cena narasla na vrtoglavih 400 milijonov, (460 milijonov evrov), ladjedelnico pa so zaradi finančne krize vmes odkupili z denarjem davkoplačevalcev. Če so prvo ladjo v začetku leta le dočakali, je druga še vedno v fazi gradnje.