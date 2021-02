Fico ob dnevu spomina na fojbe tudi o prisilni italijanizaciji Slovanov

V italijanskem parlamentu so dopoldne slovesno obeležili dan spomina na fojbe in eksodus Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije. Predsednik poslanske zbornice Roberto Fico je poudaril, da je treba ohraniti spomin, opozoril pa je tudi na nasilno italijanizacijo slovanskih ljudstev. Tradicionalna slovesnost je potekala tudi blizu Bazovice pri Trstu.

icon-expand Roberto Fico FOTO: AP

Fico je v svojem govoru poudaril, da nas mora dan spomina opomniti, da mir, sožitje in spoštovanje človekovih pravic niso za vedno pridobljeni. Dejal je še, da si je treba vsak dan prizadevati za to, da konflikti, ideološki in nacionalistični ekstremizmi, totalitarizmi, etnično in razredno sovraštvo ne bodo spet vodili v grozote, preganjanja in zločine proti človečnosti. Po pisanju tržaškega Primorskega dnevnika je Fico opozoril tudi na nasilno italijanizacijo slovanskih ljudstev. Izpostavil je tudi velik simbolni in politični pomen lanskega srečanja med slovenskim in italijanskim predsednikom Borutom Pahorjem in Sergiom Mattarello, ki sta skupaj položila venca k fojbi ob Bazovici in k spomeniku bazoviškim junakom. Omenil je tudi uspešno sodelovanje Gorice in Nove Gorice za evropsko prestolnico kulture, ki je po njegovih besedah "dragocen signal za dve neločljivo povezani skupnosti".

icon-expand Polaganje vencev pri bazoviški fojbi. FOTO: Damjan Žibert

Predsednica senataMaria Elisabetta Alberti Casellatije med drugim omenila etnično čiščenje. Kot je dejala, je moralo več 100.000 Italijanov iz Istre v svet, tisoči pa so končali v fojbah. Mattarella: Trpljenja v preteklosti ni mogoče zanikati Mattarella, ki se je tudi udeležil slovesnosti v Rimu, je ob dnevu spomina objavil svoje sporočilo. V njem je opozoril na veliko trpljenje in izkoreninjenje, smrt in eksodus, ki jih je utrpelo več deset tisoč družin na obmejnem območju, v Istri, na Reki in v Dalmaciji. "Trpljenja v preteklosti ni mogoče zanikati. Prihodnost je zaupana sposobnosti preprečevanja, da bi se bolečina spremenila v zamero, to pa v sovraštvo, ki novim generacijam preprečuje, da bi ponovno vzpostavile sožitje iz medsebojnega spoštovanja in sodelovanja," je zapisal. Omenil je še, da vsaka skupnost tudi ohranja spomin na svoje najhujše zgodovinske izkušnje. V medsebojnem sporazumevanju se vzpostavljata dialog in prijateljstvo med osebami in kulturami. Kot je poudaril, sta te vrednote želela poudariti s slovenskim predsednikom Borutom Pahorjem med srečanjem in ostalimi julijskimi pobudami ob podpisu sporazuma za vrnitev Narodnega doma slovenski manjšini v Italiji. "Te vrednote so temelj za nastanek cenjenih pobud, kot je bila izbira kandidature Gorice in Nove Gorice za evropsko prestolnico kulture 2025."

Mattarella je med drugim zapisal, da je integracija Slovencev, Italijanov in Hrvatov v Evropski uniji odprla nova obzorja solidarnosti, prijateljstva, sodelovanja in razvoja. Gre za bogastvo različnih kultur in identitet, s katerimi lahko presežemo tragične strani zgodovinskega dogajanja in ki odpira poti za skupno prihodnost. Zaradi pandemije covida-19 slovesnost pri spomeniku žrtvam brez širše javnosti Tradicionalna slovesnost ob italijanskem dnevu spomina na fojbe in eksodus je potekala tudi pri spomeniku žrtvam povojnih pobojev v bližini Bazovice, a tokrat zaradi pandemije covida-19 brez širše javnosti. Udeležili so se je le visoki predstavniki lokalnih oblasti, predstavniki različnih ezulskih in drugih združenj in ter senatorkaTatjana Rojc in poslanka Sandra Savino. Tržaški župan Roberto Dipiazza je na slovesnosti kritiziral Titov režim ter poboje Italijanov, a izrazil tudi upanje na spravo, pri čemer je med drugim omenil gesto miru slovenskega in italijanskega predsednika."Ne bo mogoče imeti skupnega spomina, a kljub temu je vredno nadaljevati to pot ljubezni," je dejal Dipiazza. Predsednik Furlanije-Julijske krajine Massimiliano Fedriga pa je po poročanju tržaškega časnika Il Piccolo, izpostavil, da se je treba zoperstaviti oživljanju teženj po zanikanju zločinov na vzhodni italijanski meji.