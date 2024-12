Fico potrdil pripravljenost, da gosti mirovna pogajanja med Rusijo in Ukrajino

Robert Fico in Vladimir Putin

Povedal je, da se je o predlogu pogovarjal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom med njegovim nedavnim nepričakovanim obiskom v Moskvi in da je zadovoljen s pozitivnim odzivom. Putin je že pred tem dejal, da je Fico med svojim obiskom v Moskvi ponudil Slovaško kot gostiteljico pogajanj, in pozdravil pobudo.

"Če se bo kdo obrnil na nas in bo želel na Slovaškem organizirati mirovne pogovore o konfliktu med Ukrajino in Rusijo, lahko računa na našo gostoljubnost," je dejal slovaški premier Robert Fico v video sporočilu, ki ga je v petek zvečer objavil na Facebooku.

Slovaški premier je v objavi na Facebooku tudi zagrozil Ukrajini s povračilnimi ukrepi, če bo s 1. januarjem ustavila tranzit ruskega plina na Slovaško. "Če bo to neizogibno, bomo prekinili dobavo električne energije, ki jo Ukrajina nujno potrebuje, ko bo imela ozka grla v oskrbi," je dejal.

Z 31. decembrom se izteče sporazum med Rusijo in Ukrajino o tranzitu plina, ki pa ga Kijev zaradi nadaljevanja ruske invazije na državo ne namerava podaljšati. Ukrajina bo tako po napovedih čez nekaj dni blokirala dobavo ruskega plina prek svojega ozemlja, s čimer bo zaustavila tranzit na Slovaško, v Moldavijo in do neke mere tudi na Madžarsko.

Fico je eden redkih evropskih voditeljev, ki Kremlju ostaja blizu kljub evropskim sankcijam proti Rusiji zaradi ruske vojaške agresije na Ukrajino. Slovaški premier, ki je kritičen do politike EU in Nata glede Ukrajine, se je odločil ustaviti vso vojaško pomoč Ukrajini, je pa dejal, da je Slovaška pripravljena še naprej podpirati Kijev s humanitarno pomočjo.