Fico: Pripravlja se državni udar, opozicija: Gre za zablode premierja

Razširjeni Svet za nacionalno varnost Slovaške se tokrat sestaja ob prisotnosti predsednika države Petra Pellegrinija. "Kar je bilo predstavljeno na svetu, je bilo le okoli 10 odstotkov tega, s čimer SIS razpolaga," je dejal Robert Fico po torkovi izredni seji, na kateri je želela opozicija razrešiti vlado, poročajo Tvnoviny.sk. Premier je še dejal, da so razmere na Slovaškem zelo resne.

"V Slovaški republiki obstaja skupina strokovnjakov, ki je sodelovala pri protestih v Gruziji in neposredno na Majdanu v Ukrajini," je izjavil Fico. Fico je dejal, da nameravajo sprva miren protestni shod končati z zasedbo vladnih zgradb, kot sta Državni svet Slovaške republike ali predsedniška palača. Napovedal je, da varnostni organi ne bodo mirno spremljali dogajanja. "V normalni demokratični pravni državi bodo varnostne sile posredovale, ker je to kršitev zakona, celo v nekaterih primerih kršitev zakona."

Na tej točki se bodo po njegovih besedah pojavile vse televizije na svetu in ustvarile sliko policijskega posredovanja. Po premierjevih besedah bodo takrat sledili množični protesti in prevzem oblasti v državi. Premier je poudaril, da spoštuje pravice državljanov do zbiranja, vendar pa da država ne more tolerirati kršitev zakonodaje.

Napovedal je, da bodo na svetu za nacionalno varnost sprejeli preventivne ukrepe za preprečitev stopnjevanja protestov, kot je prevzem nadzora nad vladnimi poslopji. Podpredsednik Državnega sveta Slovaške republike Tibor Gašpar (Smer-SD) je poudaril, da so kljub omalovaževanju opozicije informacije v poročilu SIS resne. "Soočamo se z grožnjo ustavnemu redu v Slovaški republiki," je poudaril.

Opozicija: Gre za zablode

Ena od opozicijskih strank, SaS, je v zvezi s poročilom SIS že vložila kazensko ovadbo. Tam trdijo, da premier Fico zlorablja obveščevalno službo. V opoziciji celo pozivajo k odstopu direktorja SIS Pavla Gašparja, sicer sina omenjenega podpredsednika državnega sveta Tiborja Gašparja.

"Poročilo ni vsebovalo nobenih tajnih podatkov. Nič, kar ni javno znano, nič, česar ne bi našli v medijih in na družbenih omrežjih," pravi poslanec SaS Ondrej Dostál. Po besedah vodje stranke PS Michala Šimečke je šlo za eno samo elektronsko sporočilo, ki je bilo poslano na 150 naslovov in ga je napisala umetna inteligenca. "Zablode za zablodami predstavlja kot resnico, jih prikriva, se strahopetno skriva pred odgovornostjo in argumenti opozicije."

V petek so v več slovaških mestih predvideni protestni shodi.