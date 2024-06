Fico prvič po poskusu atentata nagovoril Slovake in kritiziral opozicijo in EU

"Do neznanca, ki me je ustrelil, ne čutim nobenega sovraštva. Oproščam mu in naj v svoji glavi uredi, kaj je storil in zakaj je to storil," je v posnetku, objavljenem na Facebooku, izjavil Fico, ki je bil videti miren, a je govoril z dolgimi premori. Če bo šlo vse po načrtih, bi lahko od konca meseca nadaljeval z opravljanjem dolžnosti predsednika vlade, je še dodal, vrnitev pa označil za "mali čudež".

Kritičen do opozicije in EU

Fico je sicer namignil, da je zaradi svojih stališč do vojne v Ukrajini in drugih perečih vprašanj, ki se močno razlikujejo od stališč EU, postal žrtev, in da v Evropi ni več pravice do drugačnega mnenja. Za nastalo situacijo je obtožil neopredeljene zahodne države, kritiziral je tudi opozicijo, ki da je napihovala politično sovraštvo, katerega glasnik je bil nato napadalec.

59-letni slovaški premier je bil 15. maja med srečanjem s podporniki po seji vlade v mestu Handlova večkrat ustreljen. Za poskus naklepnega umora so slovaški organi pregona obtožili 71-letnega Juraja Cintulo, ki je v priporu.

Fica so medtem v četrtek po več operacijah v bolnišnici v Banski Bystrici prepeljali v Bratislavo, kjer nadaljuje zdravljenje v domači oskrbi.