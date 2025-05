Fico s provokativno fotografijo odgovarja na ugibanja o zdravju

"Čakal sem vas danes zjutraj, kje ste bili? Še včeraj so bili novinarji zaskrbljeni, ali sploh še diham in ali se še lahko povzpnem po stopnicah do svoje pisarne," je ob fotografiji zapisal Fico, potem ko je v preteklih dneh odpovedal več svojih delovnih obveznosti in s tem prebudil ugibanja, da mu peša zdravje.

Kot zatrjuje Fico, je kot dokaz, da je z njim vse v redu, na druženje in plavanje povabil novinarje, a prišel ni nihče. "Razumem. Rahlo je rosilo in hladno je bilo," je zapisal.