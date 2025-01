Fico zaradi prekinitve tranzita plina grozi z ustavitvijo humanitarne pomoči Ukrajini

Fico je tudi napovedal ustanovitev skupine za reševanje spora z Ukrajino, ki ni podaljšala pogodbe o tranzitu ruskega plina čez svoje ozemlje, kot razlog pa navedla rusko invazijo. V njej bodo predstavniki Slovaške, Evropske komisije in verjetno tudi Ukrajine.

"Gre za resen problem in tega se zaveda tudi evropski komisar Joergensen, s katerim se je slovaška vladna delegacija pogajala," je dejal Fico. Ob tem je pohvalil četrtkova pogajanja s komisijo in jih označil za konstruktivna. Ponovil je, da je odločitev ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega za ustavitev tranzita plina povsem politična in da bo močno vplivala na zvišanje cen plina in konkurenčnost EU.

Prvotno naj bi pogajanja v Bruslju potekala v torek ob udeležbi ukrajinske delegacije. Vendar je urad slovaške vlade pozneje sporočil, da jih je komisija zaradi odsotnosti ukrajinske strani odpovedala in jih preložila na četrtek.

Fico je po vrnitvi iz Bruslja za četrtek zvečer sklical koalicijski vrh, na katerem naj bi se odločili o nadaljnjih ukrepih glede tranzita plina prek Ukrajine na Slovaško. Po navedbah urada slovaške vlade bo premier o odločitvi v zvezi s tem v kratkem obvestil javnost, še poroča slovaška tiskovna agencija TASR.