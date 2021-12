Kongresnici iz Filadelfije zagrozila s pištolo in ji ukradla avto

Mary Gay Scanlon na srečno ni bila poškodovanja, je pa med drugim ostala brez službenega telefona in osebne izkaznice. Pri lovu na storilca, ki sta oškodovala demokratko, pomaga tudi FBI.

Župan mesta Jim Kenney, prav tako demokrat, je rop, ki se je zgodil v sredo ob 14.45 po lokalnem času, označil za grozljiv.

Napadalca, dva moška, sta se nad Scanlonovo znesla v bližini mestnega parka FDR v južni Filadelfiji, ki je del njenega kongresnega okrožja. Kot so sporočili iz njene pisarne, je bila v bližini parka na delovnem sestanku, napad pa se je zgodil, ko se je sama vračala do svojega štiri leta starega avtomobila znamke Acura MDX.

Oborožena moška sta se ji približala v temnem terencu in od nje zahtevala avtomobilske ključe in ostale predmete. "Ona je močna, zato vem, da bo v redu," je v tvit zapisal demokratski kongresnik iz Filadelfije Brendan Boyle.

V letu 2021 se je število ukradenih avtomobilov v Filadelfiji povečalo za 80 odstotkov, poroča CBS News. V primerjavi z letom 2020 se je letos število ropov z orožjem v Filadelfiji povečalo za 27 odstotkov. Poleg tega je bilo letos v Filadelfiji zabeleženih že 544 umorov, za primerjavo je bilo v letu 2019 zabeleženih 347 umorov, poroča Wall Street Journal.

Dan pred napadom na Scanlonovo so zločinci s pištolo v predmestju Chicaga napadli še enega zakonodajalca, tudi njemu so ukradli avto. V torek zvečer pa so z orožjem zagrozili in terenca znamke Mercedes ukradli tudi senatorki iz zvezne države Illinois Kimberly Lightford.