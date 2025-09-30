Svetli način
Tujina

Filipine stresel močan potres: reševalci iščejo morebitne žrtve

Manila, 30. 09. 2025 21.04 | Posodobljeno pred eno minuto

Osrednje Filipine je okoli 10. ure zvečer po lokalnem času (16. ure po našem) prizadel močan potres z magnitudo 6,9. Kot poročajo z otočja, je potres uničil številne stavbe in ceste, v nekaterih delih pa je povzročil tudi izpad električne energije. Reševalci se medtem trudijo najti morebitne žrtve potresa.

"Pod porušenimi stavbami bi bili lahko ujeti ljudje," je kmalu po potresu, ki je okoli 22. ure po lokalnem času prizadel osrednje Filipine, po poročanju Guardiana sporočil uradnik pokrajinske reševalne službe Wilson Ramos. Potres z magnitudo 6,9 je namreč poškodoval številne zgradbe ter ceste, prav tako pa je povzročil tudi izpad električne energije. 

Reševalne službe so hitele na pomoč v mestih San Remigio in Bogu, mestu z okoli 90.000 prebivalci. Ramos je ob tem dodal, da ne ve, koliko ljudi je pogrešanih.

Ameriška geološka služba je na tem območju od prvega potresa zabeležila še štiri popotresne sunke z magnitudo 5 ali več. Lokalni seizmološki urad je medtem opozoril na morebitna manjša nihanja morske gladine in pozval prebivalce osrednjih otokov Leyte, Cebu in Biliran, naj se umaknejo stran od obale. Pacifiški center za opozarjanje na cunami je sicer sporočil, da nevarnosti cunamija ni.

Gasilec iz Cebuja Joey Leeguid je dejal, da so tudi na gasilski postaji čutili močno tresenje tal, ki je bilo tako močno, da je nihala tudi njihova omarica. "Nekaj časa se nam je rahlo vrtelo, a zdaj smo v redu," je dodal.

25-letni Martham Pacilan, ki živi v letovišču Bantayan, pa je dejal, da se je v času potresa nahajal blizu cerkve, od katere je prihajal glasen bobneč zvok. "Nato sem videl kamenje, ki je začelo padati z zgradbe," je opisal ter dodal, da ga je takrat preplavila takšna panika, da se ni mogel premakniti. "Samo čakal sem, da se je tresenje ustavilo," je dejal. Po njegovih besedah na srečo ni bil poškodvan nihče.

Vlada province Cebu je poročala, da sta se v Bantayanu zrušili poslovna stavba in šola, številne vaške ceste pa so bile poškodovane.

Guvernerka province Cebu Pamela Baricuatro je v video sporočilu v živo na svojem uradnem Facebook računu pozvala prebivalce, naj "ostanejo mirni in se premaknejo na odprta območja, naj se izogibajo zidovom ali strukturam, ki bi se lahko zrušile, in naj bodo pozorni na popotresne sunke". Dodala je še, da pristojni ocenjujejo situacijo.

