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Filipine stresel silovit potres magnitude 7,8

Manila, 08. 06. 2026 07.06 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
STA M.S.
Potres na Filipinih

Filipine je prizadel potres z močjo 7,8 in središčem južno od obale mesta General Santos na otoku Mindanao. Po dosedanjih podatkih so umrli trije ljudje, z območja poročajo o obsežni škodi, tudi porušenih stavbah. Oblasti so za več držav v regiji izdale svarila pred cunamijem, a so večino že umaknili.

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Po prvem potresu na globini desetih kilometrov so v naslednjih dveh urah območje stresli še številni popotresni sunki z magnitudami od 1,3 do 6,7, poroča BBC.

Filipinske oblasti so potrdile, da so v potresu umrli najmanj trije ljudje, vsi na območju mesta General Santos, ki šteje približno 720.000 prebivalcev. Še najmanj pet ljudi je bilo poškodovanih.

S prizadetih območij poročajo tudi o obsežni škodi na stavbah, številne naj bi bile porušene.

Več držav v regiji, vključno z Indonezijo in Japonsko, je po potresu izdalo svarila pred cunamiji, a so jih doslej večinoma umaknile. Na Filipinih medtem svarilo ostaja v veljavi. Na južni obali otoka Mindanao so zabeležili valove z višino nekaj več kot en meter.

Škoda po močnem potresu v mestu General Santos.
Škoda po močnem potresu v mestu General Santos.
FOTO: Profimedia

Oblasti ljudi pozivajo, naj se umaknejo na višje ležeče predele, ponekod je to po navedbah oblasti, ki jih povzema francoska tiskovna agencija AFP, že storila večina prebivalstva.

Letališče v mestu General Santos do nadaljnjega ostaja zaprto.

Potresi so sicer na Filipinih reden pojav, saj otočje leži na t. i. pacifiškem ognjenem obroču, območju izjemne potresne dejavnosti.

Mindanao sta oktobra lani stresla potresa z močjo 7,4 in 6,7, v katerih je umrlo osem ljudi. Nekaj dni prej je potres z magnitudo 6,9 v provinci Cebu v osrednjih Filipinih ubil 76 ljudi in uničil ali poškodoval 72.000 poslopij.

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KOMENTARJI1

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slayer2
08. 06. 2026 08.18
Temu se reče potres,ne pa pri nas,ko objavijo ali ste ga čutili, tla si se dobro stresla,nato pa napišejo, da je bila magnituda potresa 1,6!!! Upam na čim manj žrtev.
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