Filipine stresel silovit potres magnitude 7,8

Po prvem potresu na globini desetih kilometrov so v naslednjih dveh urah območje stresli še številni popotresni sunki z magnitudami od 1,3 do 6,7, poroča BBC.

Filipinske oblasti so potrdile, da so v potresu umrli najmanj trije ljudje, vsi na območju mesta General Santos, ki šteje približno 720.000 prebivalcev. Še najmanj pet ljudi je bilo poškodovanih.

S prizadetih območij poročajo tudi o obsežni škodi na stavbah, številne naj bi bile porušene.

Več držav v regiji, vključno z Indonezijo in Japonsko, je po potresu izdalo svarila pred cunamiji, a so jih doslej večinoma umaknile. Na Filipinih medtem svarilo ostaja v veljavi. Na južni obali otoka Mindanao so zabeležili valove z višino nekaj več kot en meter.