Filipine stresel silovit potres magnitude 7,8

Po prvem potresu na globini desetih kilometrov so v naslednjih dveh urah območje stresli še številni popotresni sunki z magnitudami od 1,3 do 6,7, poroča BBC.
Filipinske oblasti so potrdile, da so v potresu umrli najmanj trije ljudje, vsi na območju mesta General Santos, ki šteje približno 720.000 prebivalcev. Še najmanj pet ljudi je bilo poškodovanih.
S prizadetih območij poročajo tudi o obsežni škodi na stavbah, številne naj bi bile porušene.
Več držav v regiji, vključno z Indonezijo in Japonsko, je po potresu izdalo svarila pred cunamiji, a so jih doslej večinoma umaknile. Na Filipinih medtem svarilo ostaja v veljavi. Na južni obali otoka Mindanao so zabeležili valove z višino nekaj več kot en meter.
Oblasti ljudi pozivajo, naj se umaknejo na višje ležeče predele, ponekod je to po navedbah oblasti, ki jih povzema francoska tiskovna agencija AFP, že storila večina prebivalstva.
Letališče v mestu General Santos do nadaljnjega ostaja zaprto.
Potresi so sicer na Filipinih reden pojav, saj otočje leži na t. i. pacifiškem ognjenem obroču, območju izjemne potresne dejavnosti.
Mindanao sta oktobra lani stresla potresa z močjo 7,4 in 6,7, v katerih je umrlo osem ljudi. Nekaj dni prej je potres z magnitudo 6,9 v provinci Cebu v osrednjih Filipinih ubil 76 ljudi in uničil ali poškodoval 72.000 poslopij.
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