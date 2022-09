Filipine zajel 'super tajfun' z vetrovi do 240 kilometrov na uro

Filipini so v stanju visoke pripravljenosti, tajfun je že dosegel vzhodne otoke, bliža se glavnemu otoku Luzon, na katerem je tudi prestolnica Manila. Državna meteorološka služba je za območje izdala peto – najvišjo stopnjo opozorila, več 1000 ljudi so evakuirali, poroča AP .

V provinci Quezon, vzhodno od Manile, so ribičem prepovedali plovbo, nekatera območja so ostala brez elektrike. Prav tako so zaradi ujme zaustavili ves trajektni in letalski promet. V zadnjih 24 urah se je hitrost vetrov v tajfunu povišala za 90 km/h. "Takšne moči nismo pričakovali," je za AFP povedal vremenoslovec Robb Gile, hkrati pa dodal, da predvidevajo, da bo njegova moč ob udaru v gorovje Sierra Madre nekoliko oslabela.

Iz otokov, ki jih je tajfun že zajel, prihajajo videoposnetki opustošenja. Visoki valovi so prestopili obalo in vdirali v hiše, poplavilo je celotna naselja. Močan veter tudi prevrača drevesa.

"Tajfun je močan, če pademo v vodo, ne vem, kje bom končal s svojima otrokoma," je povedala Marilen Yubatan, ki je z dvema mladima hčerkama zapustila barako v Manili.