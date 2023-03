Filipini trdijo, da so v bližini spornega otroka Thitu opazili ladjo kitajske mornarice

Otok Thitu je sicer največja in najpomembnejša postojanka Filipinov na tem območju, vendar ima ozemeljske zahteve tudi Peking. Na otroku, ki leži približno 480 kilometrov zahodno od filipinske province Palawan, živi več kot 400 ljudi, vključno z vojaškim osebjem in ostalimi uredniki.

Ne gre za prvi incident v zadnjem času na tem območju. Pred kratkim so Filipini zatrdili, da je ladja kitajske obalne staže v filipinsko ladjo usmerila laser in s tem začasno oslepila posadko. Zoper kitajske dejavnosti na morju so Filipini vložili že 77 protižb.

Kitajska sicer trdi, da ima "nesporno suverenost" nad skoraj celotnim Južnokitajskim morjem in večino otokov v njem. Med njimi je tudi okoli 100 otokov in grebenov, ki jih kot svoje priznavajo tudi Filipini, Brunej in Tajvan.