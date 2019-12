Najhujši pokol v zgodovini Filipinov: odgovornim 30 let zapora

Na Filipinih se je danes zaključilo težko pričakovano sojenje odgovornim za najhujši politični pokol v zgodovini te azijske države. Sodišče v Manili je osumljene spoznalo za krive in jih obsodilo na 30 let zaporne kazni.

Obsojeni so vodje politične dinastije Ampatuan, vključno z bratoma Andalom Ampatuanom mlajšim in Zaldyjem Amapatuanom. Sodišče jim je očitalo organiziranje pokola, v katerem je 23. novembra 2009 umrlo 58 ljudi, med drugim 32 novinarjev. Obsojeni so zanikali vse obtožbe in napovedali pritožbo.

Številni opazovalci so sojenje označili za pomemben preizkus filipinskega pravosodnega sistema. Številni namreč filipinskim oblastem očitajo, da se nekaznovanost politikov v državi povečuje.

Danes je sicer na izrek sodbe čakalo okoli 100 obtožencev, večina jih je prejela kazni od šest do 10 let zapora. Medtem okoli 80 osumljencev ostaja na prostosti.