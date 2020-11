Tajfun Vamco udaril na Filipinih: poplavljenih 40.000 domov

Oblasti na Filipinih so v sredo več tisočim prebivalcem v vzhodnih obalnih regijah ukazale, naj se evakuirajo še pred prihodom tajfuna. Lete in potniški promet so v Manili prepovedali, delo vlade je bilo prekinjeno, zaprli so tudi borze. Vamco je udaril z vso silo, saj je na Luzonu veter pihal s hitrostjo 130 kilometrov na uro, sunki pa so dosegli tudi do 215 kilometrov na uro. Po zadnjih podatkih naj bi ena oseba izgubila življenje. V delih Manile so se stežka prebijali skozi poplavljene ulice, saj jim je voda segala že do pasu. Nosili so dragocenosti in domače živali, pomagali pa so tudi reševalci, ki so s čolni evakuirali ljudi.