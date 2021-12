'Tajfun je regijo zravnal s tlemi'

Na opustošenih območjih zdaj potekajo reševalne akcije. Najhuje naj bi bilo na otoku Siargao, kjer se je neurje najprej dotaknilo kopnega. Tamkajšnji guverner je dejal, da je otok "popolnoma uničen" in da bo škoda presegla 350 milijonov evrov.

Guvernerka sosednjih otokov Dinagat Arlene Bagao pa je dejala, da je "tajfun regijo zravnal s tlemi".

"Polja naših kmetov in čolni naših ribičev - vse to je uničeno," je zapisala v sporočilu na Facebooku. "Izgubili smo svoje domove, strehe so uničene ali jih je odneslo, zalog hrane in vode imamo vse manj, elektrike ni, komunikacije so prekinjene. Zato nujno in ponižno vse prosimo za pomoč," je dodala.

Dejala je še, da je škoda morda še hujša kot po neurju Haiyan, ki je državo opustošilo leta 2013. V povprečju sicer Filipine vsako leto prizadene približno 20 neviht in tajfunov.

Najnovejša napoved filipinskih strokovnjakov pravi, da se neurje, ki se giblje v smeri Vietnama, spet krepi.

Več organizacij je že opozorilo na povezavo neurja z globalnim segrevanjem. Greenpeace Philippines je opozoril, da bodo s slabšanjem podnebne krize tajfuni postajali vse hujši, bolj nepredvidljivi in bolj uničujoči. Filipinski Rdeči križ pa je Rai označil za "pošastno nevihto" in izrazil zaskrbljenost, da podnebne spremembe povzročajo "vse bolj divje" tajfune.