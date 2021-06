Filipinska carina uničila več kot dva ducata pretihotapljenih luksuznih avtomobilov

Carinska uprava Republike Filipini je dobesedno speštala 21 luksuznih vozil, pretihotapljenih v državo, vključno s prestižnim McLarenom 620R. Skupna vrednost avtomobilov, med katerimi so tudi znamke Bentley, Mercedes-Benz, Lotus in Porsche 911 G2S, presega 1,2 milijona dolarjev.

icon-expand FOTO: Bureau of Customs PH icon-chevron-left icon-chevron-right

Filipinci pri kraji in tihotapljenju avtomobilov ne poznajo šale. Pravzaprav glede omejitev in zakonov na tem področju mislijo tako zelo resno, da so pripravljeni uničiti tudi nekatera zelo posebna, dragocena (in draga) vozila. Minuli petek se je tamkajšnji državni urad za carino (Bureau of Customs - BOC) odločil uničiti 1,2 milijona dolarjev (preračunano okoli 1,01 milijona evra) vrednih prestižnih avtomobilov, vključno z McLarnom 620R. In razlog? Vsako od vozil je bilo v zadnjih letih nezakonito prepeljano oziroma uvoženo v državo, so navedli v uradni objavi na Facebooku.

icon-expand Uničen McLaren 620R. FOTO: Bureau of Customs PH

Skupno so tako dobesedno speštali 21 vozil. Uničenje, ki ga je carinski urad letos izvedel že drugič, je potekalo na dveh lokacijah – v prestolnici Manili in mestu Cagayan de Oro. Vozila so različni posredniki in trgovci nezakonito prepeljali, uvozili oziroma celo pretihotapili v državo, organi pregona pa so jih zasegli med letoma 2018 in 2020. Med njimi so avtomobili znamk Bentley, Mercedes-Benz, Lotus, pa tudi Porsche 911 C2S. Čeprav gre v vseh primerih za luksuzne avte, pa je gotovo delavce, ki so jih uničevali, srce najbolj zabolelo v trenutku, ko je žlica bagra zdrobila povsem novega McLarna 620R . Gre za homologirano različico dirkalnika 570S GTR, ki jo poganja dvojni turbopolnilnik DHOC V-8, ki lahko ustvari 611 konjskih moči. Hitrost od nič do 96 kilometrov na uro (km/h) lahko doseže v 2,7 sekunde, najvišja možna hitrost pa je okoli 322 km/h. Da je uničenje še bolj boleče, pa poskrbi tudi podatek, da bo McLaren izdelal zgolj 350 primerkov tega 'hitrostnega stroja', vrednega 275.250 dolarjev (231.080 evrov). "Usoda teh vozil je v skladu s Predsedniško Direktivo 2017-447, v kateri je predsednik Rodrigo Roa Duterte znova poudaril potrebo po uničenju pretihotapljenih vozil, s katero pošilja močno sporočilo, da si vlada resno prizadeva v boju proti tihotapljenju," je urad zapisal v objavi. "Ta zloraba se mora enkrat za vselej končati, prav tako pa izročanje zaseženih pretihotapljenih vozil nazaj tihotapcem, zamaskirano v pretvezo, da gre za zakonite dražbene postopke. Le tako bodo za legitimna in odgovorna podjetja na voljo enaki pogoji," pa je dejal vodja carine Rey Leonardo B. Guerrero.

To sicer ni največje uničenje vozil, ki so ga Filipini izvedli, odkar je Duterte leta 2016 nastopil funkcijo. Po navedbah portala Road & Track je država leta 2018 uničila za več kot osem milijonov dolarjev vrednih avtomobilov. 'Drobljenje' jeklenih lepotcev na očeh javnosti je vključevalo 68 avtomobilov in osem motorjev, vsi so bili v to otoško državo pretihotapljeni. Omenjena 'serija' je vključevala več Porschejev 911, Mercedes-Benz SLK, Nissan Zs, Ford Mustang, BMW M5 in Lamborghini Gallardo.