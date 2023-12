Filipinska ladja namerno trčila v plovilo kitajske obalne straže?

Ena od kitajskih ladij naj bi proti čolnoma in plovilu filipinske obalne straže uporabila tudi vodne topove. Po navedbah Filipinov je to povzročilo večjo škodo na motorju oskrbovalnega čolna in poškodovalo jambor ladje obalne straže.

Po navedbah filipinskih oblasti so "plovila kitajske obalne straže in kitajske mornarice nadlegovala filipinske čolne za civilno oskrbo in izvajala nevarne manevre". Delovna skupina za zahodno Filipinsko morje je v izjavi za javnost zapisala, da je kitajska obalna straža namerno trčila v enega od dveh oskrbovalnih čolnov, poroča AFP.

Do trka čolnov je prišlo dan po tem, ko so Filipini obtožili Kitajsko, da z vodnimi topovi ovira tri filipinske čolne, ki so skušali filipinskim ribičem v bližino spornega območja dostaviti hrano in opremo.

Odnosi med Manilo in Pekingom so se poslabšali po prihodu filipinskega predsednika Ferdinanda Marcosa, ki si prizadeva izboljšati vezi s tradicionalno filipinsko zaveznico ZDA in se tako upreti kitajskim ekspanzionističnim težnjam v Južnokitajskem morju.

Kitajska je greben čeri Scarborough Shoal, ki so bile prej del ribolovnega območja v filipinski gospodarski coni, zasedla leta 2012. Odtlej se napetosti na območju stopnjujejo. Poleg Kitajske si namreč posamezne dele strateško pomembnega Južnokitajskega morja lastijo še Vietnam, Filipini, Malezija, Brunej in Tajvan.