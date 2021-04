Filipinska novinarka, ki je bila tarča napadov, prejela Unescovo nagrado

Večkrat je bila tarča zlorab, groženj in nadlegovanja na podlagi spola, je zapisala organizacija. V nekem trenutku je na družbenem omrežju prejemala povprečno tudi več kot 90 sovražnih sporočil na uro, poroča The Guardian.

57-letna novinarka je prejšnji mesec na sodišču zanikala obtožbe o izogibanju davkom. Medtem so oblasti nadaljevale napade na neodvisne medije v državi. Rappler je pred tremi leti filipinski voditelj označil za "lažnivi medij", Ressa pa je bila od takrat predmet vsaj 11 preiskav njenega dela. Ressa je dejala, da so pravni primeri povračilo za njeno kritiko predsednikove politike, vključno z njegovo vojno z drogami, ki je ubila na tisoče ljudi.

Ressa je vključena v številne mednarodne pobude za spodbujanje svobode medijev, "zaradi domnevnih zločinov, povezanih z opravljanjem njenega poklica", pa je bila večkrat tudi aretirana, je v obrazložitvi dejal Unesco.

Lani je sodišče v Manili filipinsko novinarko, ki je bila leta 2018 imenovana za Timesovo osebo leta, obsodilo spletnega obrekovanja, vendar je bila ob plačilu varščine izpuščena do odločitve glede pritožbe v zadevi, zaradi česar bi lahko prejela zaporno kazen do šestih let. Drugi postopki proti njej še potekajo. Mednarodni pozivi, naj Duterte opusti obtožbe zoper novinarko, pa so padli na gluha ušesa.