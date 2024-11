Podpredsednica Filipinov: Če me ubijejo, sem že naročila umor predsednika

V Filipinih so priča burnemu političnemu dogajanju. Med najmočnejšima politikoma v državi vlada vedno večji razkol, poroča CNN. Ta je eskaliral do te mere, da je podpredsednica Sara Duerte na tiskovni konferenci oznanila, da je govorila z morilcem in mu naročila, naj ubije Marcosa, njegovo ženo in filipinskega govorca za javnost, če bi jo ubili.