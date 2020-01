Filipinski ognjenik začel bruhati lavo, oblasti svarijo pred eksplozivnim izbruhom

Filipinski ognjenik Taal, ki je v nedeljo več kot 15 kilometrov v višino poslal oblak pepela in pare , je zdaj začel bruhati še lavo. Oblasti so že ukazale evakuacijo 8000 ljudi, ki živijo v bližini ognjenika, pripravljajo pa se na "popolno evakuacijo" več 450.000 ljudi, ki živijo na ogroženem območju 14 kilometrov okrog ognjenika. Prebivalce svarijo pred nevarnim eksplozivnim izbruhom, ki bi se lahko zgodil že v"nekaj urah ali dneh", piše BBC.

"Ognjenik Taal je vstopil v obdobje intenzivnega nemira in napredoval v izbruh lave, za katerega so značilni šibko izlivanje lave, grmenje in udari strel,"so pojasnili na filipinskem vulkanološke in seizmološkem inštitutu. Direktor inštituta Renato Solidum je ob tem povedal, da znakov, ki bi neposredno napovedovali bližajoči se močan izbruh, kot so "toki pepela, kamnin in plinov, ki se horizontalno širijo s hitrostjo na 60 kilometrov na uro", še niso zaznali, piše CNN. Inštitut je zdaj opozorilo dvignil s stopnje tri na štiri, od možnih pet.

Oblasti so opozorile še na možnost "ognjeniškega cunamija", ki ga lahko sprožijo padci kosov kamnin v lavo in ustvarijo valove.