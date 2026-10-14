Film o Gazi razburil izraelski vrh, Netanjahu zahteva pregon sodelujočih

Ne samo častnikov, Netanjahu zahteva tudi kazenski pregon ustvarjalcev filma, izraelskih režiserjev Yuvala Abrahama in Rachel Szor, ki sta prejela oskarja, zaradi domnevnega povzročanja "škode izraelskim diplomatskim in varnostnim interesom", poroča Euronews.

Generalno državno tožilko Gali Baharav-Miara, načelnika generalštaba izraelske vojske, generalpodpolkovnika Eyala Zamirja, in vodjo varnostne službe Šin Bet Davida Zinija je pozval, naj "nujno ukrepajo, da bi razkrili identiteto vseh, ki sodelujejo pri obrekljivem filmu ali v njem nastopajo".

Dokumentarni film NAZA, ki je bil premierno predvajan v Benetkah in prejel posebno nagrado žirije, trenutno predvajajo v kinematografih v več kot 50 državah. Po uradnem opisu film "podrobno prikazuje sisteme, ki stojijo za načrtnim množičnim pobijanjem palestinskih civilistov v Gazi s strani Izraela".

Film so med trajajočo vojno v Gazi skrivaj snemali ponoči na strehah Tel Aviva. V njem nastopa 24 pripadnikov izraelske vojaške obveščevalne službe, vojakov in žvižgačev, ki so spregovorili v intervjujih, piše Euronews. Opisujejo, kako izraelska vojska izbira tarče med Palestinci in kako pri napadih uporablja umetno inteligenco ter avtomatizirane nadzorne sisteme za določanje vojaških ciljev, čeprav se zaveda, da so na območjih, ki jih napada, tudi civilisti. Obrazi in glasovi sodelujočih so bili digitalno spremenjeni, da bi zaščitili njihovo identiteto.

80-minutni dokumentarni film, ki je sprožil številne polemike, temelji na novinarskih preiskavah, objavljenih med letoma 2023 in 2025 v izraelsko-palestinski reviji +972 Magazine, hebrejskem mediju Local Call in časniku The Guardian.

Film je v Benetkah prejel kar 25-minutne stoječe ovacije, kar je rekord v zgodovini festivala.