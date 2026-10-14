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Film o Gazi razburil izraelski vrh, Netanjahu zahteva pregon sodelujočih

Tel Aviv, 14. 10. 2026 20.51 pred 16 minutami 2 min branja 1

Avtor:
N.V.
Benjamin Netanjahu

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je pozval k uvedbi kazenske preiskave proti vojakom in častnikom, ki so spregovorili za večkrat nagrajeni dokumentarni film NAZA. Državni tožilki in vodji izraelske varnostne službe Šin Bet naj bi že naročil, naj razkrijeta identiteto teh častnikov.

Ne samo častnikov, Netanjahu zahteva tudi kazenski pregon ustvarjalcev filma, izraelskih režiserjev Yuvala Abrahama in Rachel Szor, ki sta prejela oskarja, zaradi domnevnega povzročanja "škode izraelskim diplomatskim in varnostnim interesom", poroča Euronews.

Rachel Szor in Yuval Abraham
Rachel Szor in Yuval Abraham
FOTO: Profimedia

Generalno državno tožilko Gali Baharav-Miara, načelnika generalštaba izraelske vojske, generalpodpolkovnika Eyala Zamirja, in vodjo varnostne službe Šin Bet Davida Zinija je pozval, naj "nujno ukrepajo, da bi razkrili identiteto vseh, ki sodelujejo pri obrekljivem filmu ali v njem nastopajo".

Dokumentarni film NAZA, ki je bil premierno predvajan v Benetkah in prejel posebno nagrado žirije, trenutno predvajajo v kinematografih v več kot 50 državah. Po uradnem opisu film "podrobno prikazuje sisteme, ki stojijo za načrtnim množičnim pobijanjem palestinskih civilistov v Gazi s strani Izraela".

Film so med trajajočo vojno v Gazi skrivaj snemali ponoči na strehah Tel Aviva. V njem nastopa 24 pripadnikov izraelske vojaške obveščevalne službe, vojakov in žvižgačev, ki so spregovorili v intervjujih, piše Euronews. Opisujejo, kako izraelska vojska izbira tarče med Palestinci in kako pri napadih uporablja umetno inteligenco ter avtomatizirane nadzorne sisteme za določanje vojaških ciljev, čeprav se zaveda, da so na območjih, ki jih napada, tudi civilisti. Obrazi in glasovi sodelujočih so bili digitalno spremenjeni, da bi zaščitili njihovo identiteto.

80-minutni dokumentarni film, ki je sprožil številne polemike, temelji na novinarskih preiskavah, objavljenih med letoma 2023 in 2025 v izraelsko-palestinski reviji +972 Magazine, hebrejskem mediju Local Call in časniku The Guardian.

Film je v Benetkah prejel kar 25-minutne stoječe ovacije, kar je rekord v zgodovini festivala.

Preberi še Rekordne ovacije za film o Gazi: 'Ubijanje se je dogajalo kot v tovarni'

Grožnje režiserjema že stalnica

Izraelska vlada je Abrahama in Szorjevo že pred tem napadla ter jima zagrozila, da jima bo odvzela državljanstvo.

Kot poroča časnik The Guardian, je Ricardo Gutiérrez, generalni sekretar Evropske zveze novinarjev, dejal, da te grožnje "pomenijo očitno ustrahovanje novinarjev, ki so zgolj opravljali svoje delo v strogem skladu z etičnimi standardi in v javnem interesu".

"Ta izpad me ne preseneča, saj potrjuje, da je ta režim pripravljen storiti karkoli, da bi prikril svoje zločine proti človečnosti in trajajoči genocid v Gazi," je komentiral Netanjahov poziv.

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Ursooo
14. 10. 2026 21.34
Mu bosta oranžutan in plešogrbec pomagala. 😅
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