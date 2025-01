Film o Putinu, ustvarjen z umetno inteligenco

Resnični Putin v javnosti rad pokaže svojo trdo moško stran in kot nekdo, ki ukrepa. Na drugi strank ga njegovi nasprotniki želijo videti kot slabiča, strahopetno pošast, ki jo poganjajo strahovi. In prav tako je videti ruski voditelj, ki je na čelu Rusije že več kot 25 let, v filmu, ustvarjenem z umetno inteligenco in naslovom Putin.

Film, ki temelji na številnih resničnih dogodkih, je dogajanje o bolnem Putinu in njegovem generalu, ki ga igra Thomas Kretschmer (Stalingrad), prestavil v leto 2026. Filmski lik je videti kot resnični 72-letni Putin, čigar življenjska obdobja se na filmu odvrtijo v skladu z navedbami iz znanih kritični biografij. Poleg tega film vsebuje veliko izmišljenih podob. Vega, čigar dela kritiki vedno znova označujejo za vulgarno filmografijo, med drugim prikazuje ruskega predsednika, ki se na pol razgaljen in v plenicah trese v bolniški postelji ali pa umazan leži na tleh in ga umiva bolniško osebje.