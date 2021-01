Na samotnem otoku bo filme gledala švedska medicinska sestra

Na tekmovanju, na katerem so organizatorji največjega skandinavskega filmskega festivala izbirali zmagovalca, ki si bo v svetilniku na samotnem švedskem otoku Hamneskär ogledal 60 filmskih premier, je med več kot 12.000 prijavljenimi zmagala švedska medicinska sestra. Kot pravi navdušena ljubiteljica filmov, bo ta čas izkoristila za počitek in razmislek.

Lisa Enroth, ki je ves čas pandemije koronavirusa delala v bolnišnici na oddelku za covid-19, je v svoji prijavi navedla, da je zaradi dela povsem izčrpana in izrazila upanje, da bo "za teden dni postala del popolnoma drugačne realnosti",poroča BBC. V bitki za zmagovalca izkušnje The Isolated Cinema (Osamljeni kinematograf) je premagala 12.000 ljudi z vsega sveta, zato so jo včeraj s čolnom odpeljali na otok Hamneskär z ikoničnim živo rdečim svetilnikom Pater Noster, ki ga je umetniški vodja filmskega festivala v Göteborgu Jonas Holmberg označil za enega najlepših in najbolj dramatičnih krajev, kar jih pozna. Tam bo preživela teden dni in si ogledala 60 izbranih filmov, pri sebi pa ne bo smela imeti telefona, računalnika, knjige ali kakršnekoli druge oblike zabave. Na voljo pa bo imela tablični računalnik, z omejenim časom uporabe, s katerim bo dnevno izdelovala videozapise o svojih izkušnjah. Filme bo lahko gledala v svoji sobi, v dnevni sobi ali pa v sobi na vrhu svetilnika, ki so jo posebej za to priložnost opremili z ekranom. V njej bo hkrati lahko občudovala tudi 360-stopinjski razgled iz svetilnika.

"Veter, morje in možnost, da bom za en teden lahko postala del povsem drugačne realnosti, se sliši izredno mamljivo," je bila navdušena Enrothova, ki sicer živi v mestu Skovde vzhodno od Göteborga in je kot velika ljubiteljica filmov včlanjena tudi v lokalni kinematografski klub. Kot pravi, bo čas na otoku izkoristila za počitek in razmišljanje. Iz varnostnih razlogov bo na otoku z njo bivala še ena oseba, ki bo dnevno preverjala njeno počutje, a bo ohranjala distanco. Organizatorka omenjenega festivala Mirja Wester je povedala, da se jim je zdelo pošteno, da to edinstveno izkušnjo omogočijo enemu od številnih junakov, ki v času pandemije delajo v zdravstvu. Spomnimo Organizatorji švedskega filmskega festivala v Göteborgu so bili zaradi pandemije koronavirusa, tako kot vsi drugi, prisiljeni preiti na digitalno različico. Filmov ne bodo predvajali v kinematografih, saj so ti zaprti, bo pa celoten program predvajan na spletu. Poleg tega so se odločili, da bodo enemu ljubitelju filmov ponudili edinstveno izkušnjo – da sedem festivalskih dni preživi ob gledanju filmov na samotnem švedskem otoku. "Samo vi. In ocean. In 60 filmskih premier," so nagovarjali v vabilu k doživetju, ki so ga pomenovali The Isolated Cinema (Osamljeni kinematograf). Pojasnili so, da iščejo pravega filmskega navdušenca, ki bo tako psihološko kot emocionalno kos nalogi.

Majhen otoček Hamneskär se nahaja ob obali Marstranda na zahodu Švedske, svetilnik Pater Noster pa je njegova znamenitost že vse od leta 1868. Holmberg pravi, da je oskrbnik živel v koči na otoku do leta 1960, od takrat naprej pa je upravljanje svetilnika avtomatsko. Ime "Pater Noster" (ki v latinščini pomeni "Oče naš") naj bi svetilniku nadeli mornarji, ki so se bali razburkanega morja in so v strahu molili, ko so pluli mimo njega. Svetilnik v zadnjih letih ne deluje več. Holmberg je za CCN Travel povedal, da je zamisel o tovrstni izkušnji, ki bi jo omogočili nekomu, dobil v času pandemije, ko ljudje uteho iščejo v gledanju filmov. "Zanima nas, kako se odnos občinstva do filmov spreminja v različnih okoliščinah, in to razmerje si želimo raziskati tako, da ga popeljemo v skrajnost – da osebo za en teden osamimo na majhni skali sredi oceana s filmi kot edino družbo,"je pojasnil. Odgovor bodo, kot rečeno, dobili že čez teden dni.