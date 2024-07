Filmska akcija: policisti prijeli požigalca, ki je zanetil ogenj pri Trogirju

34-letniku, ki je osumljen, da je pred dnevi zanetil požar v bližini hotelskega kompleksa Medena pri Trogirju, so odredili pripor, poroča Net.hr . Policija je moškega aretirala včeraj zjutraj, in sicer tako, da je prestregla avtobus. Splitska policija je objavila tudi posnetek aretacije, ki je videti kot odsek iz kakšnega akcijskega filma.

"Gre za standardni postopek specialne policije ob prijetju osebe, za katero se utemeljeno sumi, da je storila hudo kaznivo dejanje zoper splošno varnost, s katerim je ogroženo življenje večjega števila ljudi in premoženje," so na policiji pojasnili za Index.hr. Dodali so, da je obstajal sum, da bi bil osumljenec ob prijetju oborožen, zato so policisti z njim postopali, kot je vidno na posnetku.

Pojasnili so še, da je šlo za učinkovito akcijo, ki je bila pogojena z varovanjem vseh prisotnih, tako občanov, ki so bili na avtobusu, kot tudi policistov. "Prisilna sredstva so bila uporabljena le toliko časa, dokler je bilo treba omenjeno osebo obvladati in ni prišlo do škodljivih posledic v obliki poškodb," so še povedali za Index.