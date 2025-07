Filmska akcija sredi Atlantika: 'narko' jadrnico s kokainom zajeli plameni

Španska policija in agenti davčnega urada Sacre so prejeli informacijo, da v bližini otoka Tenerife pluje jadrnica s kokainom na krovu.

Nemudoma je stekla operacija, ki se je odvila na odprtem morju, približno 90 kilometrov od Kanarskih otokov.

Ko je posadka 'narko' jadrnice ugotovila, da jim je na sledi policija, je namerno zanetila ogenj na plovilu, da bi ga skupaj s tovorom potopila. A ni šlo vse po načrtih in eden od tihotapcev droge se je v požaru hudo poškodoval. S helikopterjem so ga prepeljali na kopno.

Videoposnetek, ki ga je objavila španska policija, prikazuje zahtevno operacijo v močno razburkanem morju.

Večja količine droge je bila v požaru uničena, policija pa je kljub temu zasegla 25 kilogramov kokaina.

Kot poroča španska televizija Antena3, so preprodajalci nameravali drogo preložiti na drugo plovilo, to pa bi kasneje kokain prepeljalo do španske obale. Dva člana posadke, Nizozemca in Francoza, so aretirali, še eden pa je trenutno na zdravljenju v bolnišnici.