Tujina

Filmska kraja iz blagajne parkirišča na Hrvaškem: uslužbenka 'pospravila' 170.000 evrov

Zagreb , 28. 10. 2025 09.56 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
A.K.
Mestno parkirišče v Skradinu je bilo to poletje pravo zlato jajce za uslužbenko lokalnega komunalnega podjetja, ki je poneverila nekaj več kot 170 tisoč evrov mestnih prihodkov. Ti pa so romali v njen žep.

Kako je mogoče, da je bilo v mestu s 3349 prebivalci v samo nekaj mesecih iz mestne blagajne ukradenih več kot 170.000 evrov gotovine? Razlog je v tem, da gre za mesto Skradin, skozi katerega tečejo reke turistov na poti do slapov na reki Krki, poroča Net.hr.

Skradin
Skradin FOTO: Shutterstock

Za avtodomarje tri evre na uro, za avtomobile pa evro in pol. To je cenik mestnega parkiranja, ki je uslužbenki lokalnega komunalnega podjetja prinesel masten nelegalen zaslužek. Ženska je, kot so ugotovili, poneverila za nekaj več kot 170 tisoč evrov mestnih prihodkov. 

A kako so žensko sploh zalotili s tujo gotovino v žepu? Po vrnitvi z večmesečne bolniške odsotnosti je direktorica komunalnega podjetja odkrila primanjkljaj in vse prijavila policiji, osumljena zaposlena pa naj bi ji vse priznala. Župan Antonijo Brajković je pojasnil, da je komunalno podjetje osumljenki izdalo izredno odpoved, postopek pa zdaj vodi policija.

Kot je znano doslej, je zdaj že nekdanja zaposlena denar najverjetneje vsakodnevno kradla iz blagajne. V Skradinu je Center za obiskovalce Narodnega parka Krka, kjer se prodajajo vstopnice za narodni park. To pomeni, da zelo veliko obiskovalcev mesta pušča svoje avtomobile na parkiriščih. Skozi slikovito mesto ob reki Krki vsako leto potuje sto tisoč turistov, kar za mestno komunalno podjetje pomeni več sto tisoč evrov prihodkov. Od tod tudi tako velika količina gotovine, pojasnjujejo. 

Proti 40-letni ženski iz Skradina je bila vložena kazenska ovadba, policija pa je sporočila, da poteka preiskava in da bodo javnost obvestili, ko bo preiskava končana. Ni znano, ali bo nekdanja uslužbenka denar vrnila v mestno blagajno. 

KOMENTARJI (33)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Stojadina-sportiva
28. 10. 2025 12.00
+4
Ko pravi vlada, da nimajo kaj odstopat. Ok res ne bi bilo potrebe če bi se to zgodilo res nepričakovano. Ampak so jih vsi opozarjali ves čas, oni so pa stran gledal pa se hihitali ob interpelacijah in tudi vsaj obravnavat problema se jim ni zdelo smiselno. Basta.
ODGOVORI
4 0
Teleport
28. 10. 2025 11.58
+4
Golobovo sprenevedanje prenašate v živo in se ne sme komentirat. Svoboda govora po levicarsko
ODGOVORI
4 0
Pamir
28. 10. 2025 12.02
-2
Saj komentiraš, na janšaj tv te trajno zbrišejo če ne častiš vodje.Zato je tam samo 10 enih in istih komentatorjev že leta.Leva janšitna svoboda.
ODGOVORI
0 2
progresivnidaveknastanovanja
28. 10. 2025 11.54
+4
170k e? Holob je hotel ukrasti 1 mio e, v geni, samo za eno leto. Naša drzava ga je nagradila z mandatarstvom. Dokler take lopovscine ne bodo kaznovane z 30 let zapora bo šlo vse narobe.
ODGOVORI
4 0
Vakalunga
28. 10. 2025 11.53
+6
GOLOB GNUSARCA odstop, krvave so vaše ROKE...
ODGOVORI
6 0
Pamir
28. 10. 2025 12.03
Sta se rokovala z janšajem da imata krvave roke? Morata si jih umiti .
ODGOVORI
0 0
jutri bolje bo
28. 10. 2025 11.46
+12
Si ne želim, da Golob odstopi. Želim, da se Golobu, Katičevi in Poklukarju sodi v imenu ljudstva. Pa naj bo tokrat pošteno.
ODGOVORI
12 0
Pamir
28. 10. 2025 11.50
-4
Ne prehitevaj vrstnega reda, najprej sojenje v imenu ljudstva janšaju, hoisu...prvi so v čakalnici,lepo po vrstnem redu.
ODGOVORI
2 6
JackRussell
28. 10. 2025 11.44
+2
lahko bi posneli film ker je tako napeta zgodba.
ODGOVORI
2 0
Delavec_Slo
28. 10. 2025 11.43
+3
Še hrvati se učijo od našega jureta!
ODGOVORI
3 0
yolli
28. 10. 2025 11.42
+8
V Novomeškem primeru se že iščejo olajševalne okoliščine. Vemo kaj ljudje pričakujejo !! In sodišče bo izdalo sodbo v imenu ljudstva..... se vprašam v imenu katerega ljudstva....ker v tem primeru vemo kaj ljudstvo želi.
ODGOVORI
8 0
KatiFafi
28. 10. 2025 11.41
+12
Ma ne zanima me Hrvaška, zanima me samo kdaj bo Golob odstopil. Dovolj je!
ODGOVORI
12 0
jafalical
28. 10. 2025 11.33
+1
kradla je ker je lahko,bila brez nadzora, pa tud od nekoga je dobila "navodila", da se je tega domislila? Skoraj ne verjamem, da je bila v tem sama kot sama?
ODGOVORI
1 0
Mihelij
28. 10. 2025 11.31
+3
Filmska? To je že skoraj tako, kot bi bral Zurnal24 oziroma v zadnjem casu Siol. "Šokantno, poglejte kaj so nam zakuhali na 24ur ..."
ODGOVORI
3 0
Rudar
28. 10. 2025 11.29
+8
Kaj pa je tle filmskega?
ODGOVORI
8 0
Najpametnejši
28. 10. 2025 11.19
+4
Verjetno je stisnila kakšno nadurco :)
ODGOVORI
4 0
zztop5
28. 10. 2025 11.12
+3
Ke dobro😂
ODGOVORI
3 0
Vselepo
28. 10. 2025 11.12
+13
A zdaj ko so pa romi enega ubili, ali je tudi politicen umor, o golobnjak kam si poslal slovenijo....
ODGOVORI
14 1
Pamir
28. 10. 2025 11.25
-11
Ne zdaj apak že leta 2021 med janšalukom.Slovenci so jih veliko več.Laž je nesmrtna duša janšizma.
ODGOVORI
0 11
Endless
28. 10. 2025 11.32
+9
Pamir, kaj smo rekli glede obveznega rednega jemanja zdravil!?
ODGOVORI
9 0
KatiFafi
28. 10. 2025 11.42
+6
Pamir, enkrat na dan po obroku vam je predpisala zdravnica.
ODGOVORI
6 0
Pamir
28. 10. 2025 11.44
-6
Rekli smo da ni zdravil za janšitne ovce.Neozdravljivo.
ODGOVORI
0 6
Endless
28. 10. 2025 11.51
+2
Pamir, spet si navihan in veš da je potem samo še jopič na vrsti. Bodi priden in pridno papaj tabletke, da bo za vse dobro
ODGOVORI
2 0
Pamir
28. 10. 2025 12.00
-1
Tudi jopič ne ozdravi janšitne ovce.A ne razumeš da ni pomoči.
ODGOVORI
0 1
boslo
28. 10. 2025 12.03
Sestre so te že našle?
ODGOVORI
0 0
Justice4all
28. 10. 2025 11.05
+6
Aja: kaj pa je tu filmskega ???
ODGOVORI
8 2
Justice4all
28. 10. 2025 11.05
+4
Če nebi bilo parkirnine,niti kraja nebi zadišala...
ODGOVORI
4 0
abcde1234
28. 10. 2025 11.02
+7
Že stari ljudje so rekli Hrvat je tat.
ODGOVORI
8 1
LT68
28. 10. 2025 11.05
-1
Slovenec pa kar izžareva poštenost ha ha ha,kot vsepovsod na svetu,so dobri ljudje in nepridipravi,a je to tako težko razumet,ne pa zaradi narodnosti butnglavc
ODGOVORI
3 4
Pajo_36
28. 10. 2025 11.00
+6
Nikol se pa ne vprašamo, kakšna so šele kraja tele parkirnine....Seveda, ko je avtomobilov preveč in turizma, pa dej ožeži narod ane....
ODGOVORI
8 2
