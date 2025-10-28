Filmska kraja iz blagajne parkirišča na Hrvaškem: uslužbenka 'pospravila' 170.000 evrov

Kako je mogoče, da je bilo v mestu s 3349 prebivalci v samo nekaj mesecih iz mestne blagajne ukradenih več kot 170.000 evrov gotovine? Razlog je v tem, da gre za mesto Skradin, skozi katerega tečejo reke turistov na poti do slapov na reki Krki, poroča Net.hr.

Za avtodomarje tri evre na uro, za avtomobile pa evro in pol. To je cenik mestnega parkiranja, ki je uslužbenki lokalnega komunalnega podjetja prinesel masten nelegalen zaslužek. Ženska je, kot so ugotovili, poneverila za nekaj več kot 170 tisoč evrov mestnih prihodkov.

A kako so žensko sploh zalotili s tujo gotovino v žepu? Po vrnitvi z večmesečne bolniške odsotnosti je direktorica komunalnega podjetja odkrila primanjkljaj in vse prijavila policiji, osumljena zaposlena pa naj bi ji vse priznala. Župan Antonijo Brajković je pojasnil, da je komunalno podjetje osumljenki izdalo izredno odpoved, postopek pa zdaj vodi policija.

Kot je znano doslej, je zdaj že nekdanja zaposlena denar najverjetneje vsakodnevno kradla iz blagajne. V Skradinu je Center za obiskovalce Narodnega parka Krka, kjer se prodajajo vstopnice za narodni park. To pomeni, da zelo veliko obiskovalcev mesta pušča svoje avtomobile na parkiriščih. Skozi slikovito mesto ob reki Krki vsako leto potuje sto tisoč turistov, kar za mestno komunalno podjetje pomeni več sto tisoč evrov prihodkov. Od tod tudi tako velika količina gotovine, pojasnjujejo.

Proti 40-letni ženski iz Skradina je bila vložena kazenska ovadba, policija pa je sporočila, da poteka preiskava in da bodo javnost obvestili, ko bo preiskava končana. Ni znano, ali bo nekdanja uslužbenka denar vrnila v mestno blagajno.