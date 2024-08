Kot v filmu: Italijan na plaži našel prstan, lastnica presrečna

Net.hr piše o filmski zgodbi izgubljenega prstana, ki ga je na eni izmed hrvaških plaž našel Italijan. In zgodba ima srečen konec. Lastnico, ki je izgubila prstan, so našli. Prstan je Italijan Vittorio našel 18. avgusta na plaži Dražica v Biogradu in se podal na iskanje njegovega lastnika. Edini namig je bil datum poroke, vgraviran na prstanu, in ime njenega izbranca. Fotografijo dragega spominka s plaže je objavil v skupini na Facebooku v upanju, da ga bo lastnik prepoznal.

Objava je kmalu zbrala veliko število všečkov, delili so jo več kot 150-krat, številni pa so v komentarjih navijali za srečen razplet zgodbe. Ko spletno iskanje ni obrodilo rezultatov, se je obrnil na zadrsko policijo, saj je verjel, da bodo po datumu na prstanu lahko pobrskali po registru in zožili iskanje srečnega para. In potem je lastnica prepoznala izgubljeni prstan in ga kontaktirala.

"Prosil sem jo, naj mi pove, kaj je vgravirano na prstanu, kar je tudi storila. Namesto njenega polnega imena je bil na njem z velikimi tiskanimi črkami vgraviran vzdevek. Datum in ime, ki mi ju je povedala, sta se ujemala z napisanim na prstanu," je povedal Vittorio.

Lastnica prstana je Hrvatica, ki živi v okolici Varaždinskih toplic. Ko je ugotovila, da ga ni več, je izgubila upanje, da ga bo še kdaj našla. Kot je pojasnila, je ob odhodu s plaže začutila, da ji nekaj manjka. Ugotovila je, da je izgubila prstan, in se podala na njegovo iskanje. Z možem sta preiskala celo plažo, a neuspešno. Kot je povedala, bo poštenemu najditelju hvaležna do konca življenja. Ne more verjeti, da še obstajajo tako pošteni ljudje. Prstan je s kurirjem že na poti k njej.