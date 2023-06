Filmska zgodba podkupljivega sodnika: kozarci, pobeg in ugrabitev

V sredo je bil na 10 let zapora obsojen nekdanji ukrajinski sodnik Mikola Čaus. Nekdanjega predstavnika regije Dnipro na kijevskem sodišču so spoznali za krivega sprejemanja podkupnin in korupcije. Poleg zaporne kazni so mu zamrznili tudi premoženje in mu prepovedali sodniško delo. V svoji sodniški karieri je namreč prejel kar za 139.000 evrov podkupnin. Bolj kot sam primer podkupljivega sodnika pa je presenetljiva zgodba skrivanja denarja in aretacije Čausa.

Denar namesto kislih kumaric in pobeg v Moldavijo

Leta 2016, ko so odkrili, da sprejema podkupnine, so namreč ob hišni preiskavi denar našli na nenavadnih mestih – v kozarcih za vlaganje, skritih v ženinem vrtu in njegovem avtomobilu. Takrat je Čaus vse obtožbe zavračal, rekoč, da je denar izposojen in da ga potrebuje za gradnjo hiše.