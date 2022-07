Filmski pobeg iz zapora: razstrelili zidove, ven steklo 600 jetnikov

Rešetke zapora Kuje v bližini prestolnice Abudža so od svobode ločevale 994 zapornikov, toda kar 600 jih je steklo na prostost, ko je stavbo stresla močna eksplozija in porušila del njenih zidov. "Prišli so v velikem številu, se prebili v zapor in osvobodili nekatere zapornike," je novinarjem pojasnil nigerijski obrambni minister Bašir Magaši.

"Menimo, da pripadajo določeni skupini, najverjetneje Boko Haramu. Imeli smo namreč zaprtih kar nekaj njihovih članov. 64 jih je bilo v zaporu in čisto vsi so pobegnili, ne moremo najti nikogar izmed njih," je Magaši pojasnil, da je očitno šlo za natančno usmerjen napad, vendar je zagotovil, da je situacija pod nadzorom. Več kot 300 drugih ubežnikov so namreč že polovili, preostale pa varnostne sile še vedno iščejo.