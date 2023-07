Filmski pobeg iz zapora: skozi okno splezal s pomočjo rjuh

V ameriški zvezni državi Pennsylvanija se je ta konec tedna zgodil povsem filmski beg iz zapora. 34-letni Michael Charles Burham, ki je prestajal kazen v mestnem zaporu Warren, je pobegnil s pomočjo telovadne opreme in rjuh. Kovinska naprava mu je pomagala, da se je dvignil do rešetk, z rjuhami pa se je znova spustil na tla. In odšel v neznano.

"Nič ne kaže, da mu je pri tem kdo pomagal. A območje dobro pozna ... prav tako pozna veščine preživetja v naravi," je britanskim medijem povedala tiskovna predstavnica policijskega okrožja Warren Cecile Stelter. Burhama je kot 'samouka z vojaškimi izkušnjami' opisal tudi poročnik pensilvanske državne policije George Bivens.

Oba uradnika ocenjujeta, da bi se zato lahko pobegli zapornik nahajal na območju 550.000 hektarjev velikega rezervata, ki se nahaja v bližini mesta. "Raziskovalci ne verjamejo, da je zapustil okrožje, najverjetneje se skriva v gozdu," sta dejala.

34-letnik, ki so ga v zapor pripeljali zaradi vloma in namernega požiga, se je za rešetkami nahajal le par tednov, nato pa pobegnil. Sumijo ga tudi posilstva in umora, poroča BBC.

Policija zato meščane opozarja, da je pobegli zapornik lahko izredno nevaren, vse pa tudi naprošajo, naj jim sporočijo, če bi o njem karkoli vedeli.