Filmski rop na Viru: oropala varnostnike, ki so praznili bankomate

Kombi z varnostniki je pobiral denar na vseh bankomatih na otoku, njegov zadnji postanek pa je bila lokalna pošta, poroča net.hr. Varnostniki so vozilo pustili odklenjeno, roparji pa so izkoristili priložnost. Iz črnega mercedesa z nemškimi registrskimi tablicami sta izstopila dva moška in ukradla denar.

"Ženska ju je videla, kako kradeta, zavpila je 'rop' in jima poskušala preprečiti pot. A sta pritisnila na plin in se s polno hitrostjo zapeljala skozi stojnice. Ljudje so panično tekli, bil je kot prizor iz filma," je priča dogodka povedala za portal Zadarski list.