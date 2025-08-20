Svetli način
Tujina

Filmski rop na Viru: oropala varnostnike, ki so praznili bankomate

Vir, 20. 08. 2025 09.05 | Posodobljeno pred 11 dnevi

Avtor
M.S.
Moška iz črnega mercedesa sta izkoristila trenutek nepozornosti varnostnikov, ki so pobirali denar iz bankomatov na hrvaškem otoku Vir, in pobegnila z večjo vsoto denarja. Med begom sta trčila v stojnico s sadjem in zelenjavo, policija pa ju še vedno išče.

Kombi z varnostniki je pobiral denar na vseh bankomatih na otoku, njegov zadnji postanek pa je bila lokalna pošta, poroča net.hr. Varnostniki so vozilo pustili odklenjeno, roparji pa so izkoristili priložnost. Iz črnega mercedesa z nemškimi registrskimi tablicami sta izstopila dva moška in ukradla denar. 

"Ženska ju je videla, kako kradeta, zavpila je 'rop' in jima poskušala preprečiti pot. A sta pritisnila na plin in se s polno hitrostjo zapeljala skozi stojnice. Ljudje so panično tekli, bil je kot prizor iz filma," je priča dogodka povedala za portal Zadarski list. 

Hrvaška policija
Hrvaška policija FOTO: Shutterstock

Na kraj je prihitela policija, roparja so iskali tudi s helikopterjem, a neuspešno. Zadarska policija podrobnosti dogodka za zdaj ne razkriva, za hrvaške medije so potrdili le, da poteka preiskava. 

vir rop bankomat
kapljač1
20. 08. 2025 18.18
+1
S kričanjem bi ženska lahko povzročila pravi masaker . Zelo nespametna poteza.
ODGOVORI
1 0
Pismonosa
20. 08. 2025 15.19
To je tatvina, doben vlom, doben rop Prosim ce se obtoznica popravi. Njegov odvetnik Lep dan zelim
ODGOVORI
0 0
