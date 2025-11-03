Filmski rop naj bi izvedli 'amaterski' tatovi, med osumljenimi par z otroki

Za krajo v muzeju Louvre naj ne bi stala organizirana kriminalna združba. Rop kronskih draguljev v muzeju Louvru naj bi izvedla skupina posameznikov, ki niso del organizirane kriminalne združbe, je v nedeljo povedala vrhovna tožilka Laure Beccuau. Dodala je, da sta dva od obdolženih par z otroki. Dragocenega nakita iz 19. stoletja, katerega vrednost je ocenjena na 88 milijonov evrov, še vedno niso našli.

Tožilka Laure Beccuau je še razkrila, da gre pri osumljencih, ki so živeli v severnih predmestjih francoske prestolnice, verjetno za amaterske kriminalce, ki niso člani organiziranih kriminalnih združb. Njihovi profili ne ustrezajo profilom tistih, ki so običajno povezani z organiziranim kriminalom, je povedala za France Info. Dodala je, da še vedno iščejo vsaj eno osebo. Pri 37-letnem moškem in 38-letni ženski, ki so ju obdolžili v soboto, gre za par z otroki. Kot je povedala tožilka, sta oba sta zanikala kakršno koli vpletenost ter dodala, da moški ni želel podati izjave. Moški je sicer obdolžen organizirane kraje in kriminalnega združevanja, njegova partnerka pa sostorilstva pri organizirani kraji in kriminalnem združevanju.

Ukradeni dragulji FOTO: Profimedia icon-expand

Par so aretirali, ko so našli sledi njune DNK v košari na transportni lestvi, ki so jo tatovi uporabili med ropom. Kot je povedala tožilka, so v košari lestve našli pomembne dokaze DNK, ki moškega povezujejo s tatvino. Našli so tudi sledi DNK njegove partnerke, a te bi lahko tja prišle tudi prek stika z osebo ali predmetom. Dodala je, da bo treba zadevo preiskati. Po tožilkinih besedah ima moški kazensko evidenco z 11 prejšnjimi obsodbami, večinoma zaradi tatvine. Tudi dvojica moških, ki ju je policija aretirala najprej, sta stara znanca policije zaradi tatvin. Eden od njiju in 37-letni moški sta bila tudi soudeležena v kraji, za katero sta bila leta 2015 v Parizu tudi obsojena, je še povedala tožilka. Trojico, ki je bila v minulem tedni aretirana skupaj s parom, je policija izpustila brez obtožnice.

Nakita še vedno niso našli