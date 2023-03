Filmski rop v Nemčiji: na avtocesti ustavili vozilo za prevoz denarja

Policija je nato v gozdu, ki je od kraja ropa oddaljen nekaj kilometrov, našla še drugo vozilo, ki so ga uporabljali kriminalci. Tudi tega so zažgali. Predvidevajo, da so si kriminalci tam organizirali tretje vozilo, s katerim so nato zbežali.

Varnostnika, ki sta prevažala denar, med oboroženim ropom nista bila poškodovana. Vozilo sta zapustila šele, ko so roparji odšli. Preden sta roparja zapustila prizorišče, pa sta zažgala kombi za prevoz denarja in eno od vozil, s katerim sta se pripeljala.

V četrtek malo po 6. uri zjutraj se je na avtocestnem dovozu blizu kraja Gützkow na severu Nemčije zgodil filmski rop. Kombi, ki je prevažal denar iz Greifswalda v podružnico zvezne banke v Neubrandenburgu, sta naenkrat prehiteli dve vozili in ga pričeli ustavljati. Na cesti so postavili tudi betonske bloke, s katerimi so voznika prisilili, da je dokončno ustavil.

Od tam naprej se je za storilci izgubila vsaka sled, čeprav je policija takoj sprožila obsežno iskalno akcijo. "Preverili smo morebitne priče in vozila v bližini kraja kaznivega dejanja, prav tako pa smo ustavljali in preverjali vozila na vseh možnih smereh, v katerih bi lahko pobegnili," so v četrtek sporočili iz policije.

A štiri dni po ropu ima policija več vprašanj kot odgovorov. "Požari in morebitni posegi v vozila otežujejo njihovo identifikacijo," je povedala tiskovna predstavnica policije v Neubrandenburgu.

"Še vedno ni jasno, kje so storilci dobili svoja vozila in kako to, da so vedeli za ta prevoz denarja," so poudarili. V zadnjih dneh so sicer prejeli 13 namigov, vendar so se ti nanašali predvsem na postavitev betonskih blokov na izvozu.

V povezavi z ropom iščejo dva zamaskirana storilca, ki sta opravila rop, in enega ali dva pomočnika. Glede na skrbno načrtovan rop gre najverjetneje za organiziran kriminal.