Tujina
Filtri, polnjeni s človeškimi lasmi, ki blokirajo tudi nafto
Kakšno moč imajo lahko lasje? Sliši se nenavadno, a če je imel biblični junak Samson moč zaradi svoje dolge grive, se je v modrnem času izkazalo, da lahko človeški lasje ščitijo obalna območja pred onesnaženjem z nafto. Ostanke odrezkov iz frizerskih salonov v Braziliji namreč uporabljajo za izdelavo filtrov, ki prepuščajo vodo, vendar blokirajo nafto. In - zaradi dokazane učinkovitosti - tovrstne filtre zdaj pospešeno nameščajo vzdolž brazilske obale.
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