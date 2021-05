Finale Lige prvakov: tekmo si bo v živo lahko ogledalo 16.500 gledalcev

Kljub strogim ukrepom zaradi epidemije je v portugalski Porto že prispelo nekaj sto navijačev obeh angleških klubov, Manchester Cityja in Chelseaja – ne le iz Anglije, tudi od drugod. Naša ekipa je srečala navijače iz Dubaja. In čeprav je število kart omejeno – na stadionu si bo tekmo v živo lahko ogledalo 16.500 gledalcev – so dobre volje, po mestu pa se razlegajo navijaške pesmi.

