Najdražja politična funkcija na svetu: kdo so megadonatorji rekordno drage kampanje?

Volilna kampanja za novega ameriškega predsednika je v polnem razmahu in najverjetneje ni druge politične funkcije na svetu, ki bi za zmago zahtevala tako globok žep. Zadnje ocene že kažejo, da bo tokratni volilni cikel stal vsaj 15,9 milijarde dolarjev (14.73 milijarde evrov) in s tem presegel prejšnji rekord iz leta 2020. Pomemben vir denarja in s tem tudi vpliva so individualni donatorji. Gre za najbogatejše Američane, ki strankam in kandidatom namenijo milijone. Na prvem mestu najradodarnejših je v javnosti redko viden poslovnež, ki je doniral več kot 100 milijonov, na drugem pa Miriam Adelson, nova večinska lastnica franšize Dallas Mavericks.

OGLAS

Ocene Open Secret, ameriške neprofitne organizacije, ki spremlja in nadzira finančne tokove med kampanjo, kažejo, da je volilni cikel ob upoštevanju stopnje inflacije na dobri poti, da postane najdražji doslej. Skupna poraba bo namreč znašala vsaj 15,9 milijarde dolarjev (14,73 milijarde evrov). V milijardne zneske so sicer všteti tudi stroški za kampanje kandidatov za predstavniški dom in senat, političnih strank in interesnih skupin, ki poskušajo vplivati na volitve v zveznih državah. Sistem financiranja ameriške politike je tako kot volilni sitem zapleten, a kljub zveznim zakonskim omejitvam denar priteka iz različnih smeri. Američan lahko zveznemu kandidatu neposredno donira največ 3300 dolarjev (3062 evrov), prek obvodov pa lahko v dvoletnem ciklu svojemu kandidatu neposredno nameni še dodatnih dobrih 120.000 dolarjev (111.346 evrov).

Donald Trump ali Kamala Hariss? Zmagovalec bo znan po 5. novembru. FOTO: AP icon-expand

Ameriška zakonodaja skuša denar za predsedniške kandidate sicer vsaj formalno omejevati, a kapital v politiko prek različnih vrzeli vedno najde pot. Kandidati zato vneto iščejo načine, kako priti do denarja, tudi prek z davki oproščenih organizacij PAC. Kaj so organizacije PAC in super PAC? PAC-i (odbor za politično delovanje) obstajajo že od leta 1943. Ustanovijo jih lahko podjetja, sindikati ali interesne skupine. Denarja od podjetij neposredno ne smejo sprejemati, lahko pa ga od posameznikov, ki lahko izbranemu PAC-u letno donirajo do 5000 dolarjev (4640 evrov). PAC-i lahko denar nato dodelijo posameznim politikom ali strankam, lahko tudi za politično oglaševanje. Druga možnost so super PAC-i. Prav tako politične organizacije, ki zbirajo in porabljajo finančna sredstva za podporo političnemu kandidatu, vendar z razliko od tradicionalnih PAC-ov s kandidatom in njegovo uradno kampanjo po zakonu ne smejo neposredno sodelovati ali se usklajevati. Naklonjenost enemu kandidatu lahko super PAC-i izkazujejo tudi z aktivnostmi, v katerih nasprotujejo drugemu kandidatu. Denar lahko sprejmejo od posameznikov, korporacij, sindikatov in drugih interesnih skupin. Super PAC-ji morajo svoje finančne prilive sicer redno poročati ameriški volilni komisiji (FEC), njihov razcvet pa je omogočila odločitev ameriškega vrhovnega sodišča leta 2010, ko so razveljavili omejitve političnih donacij korporacij.

Zbiranje denarja za kampanjo je v polnem teku, tudi s pomočjo promocijskega materiala. FOTO: Profimedia icon-expand

Teoretično lahko super PAC-i zberejo neomejene količine denarja, zato imajo super PAC-i pomembno in vplivno vlogo med volilno kampanjo. Ker PAC-ji vsaj po zakonu naj ne bi bili neposredno usklajeni s kandidati, se tudi njihovi donatorji ne štejejo kot lobisti. Kaj to konkretno pomeni? Bogat donator lahko zveznemu kandidatu neposredno nameni le nekaj tisočakov, medtem ko lahko zunanji skupini oz. odboru, ki posredno podpira tega kandidata, nameni milijone. Kdo so najradodarnejši donatorji? 50 najradodarnejših donatorjev je v tem volilnem ciklu do konca septembra različnim odborom in skupinam namenilo okoli dve milijardi dolarjev, so na podlagi podatkov ameriške zvezne volilne komisije ugotovili pri Washington Postu. Med deseterico tistih, ki so donirali največ, je le eden, ki podpira demokratsko stran. Lestvica in vrstni red donatorjev se bosta sicer lahko do volilnega dne še spremenila. 1. Timothy Mellon – 172 milijonov (159,6 milijona evrov) Na prvem mestu je z 165 milijoni doniranih dolarjev (153 milijonov evrov) Timothy Mellon. PAC-u Make America Great Again Inc, ki podpira izvolitev Trumpa, je namenil 125 milijonov (116 milijonov evrov), pred tem je 25 milijonov (23 milijonov evrov) doniral tudi na račun organizacije, ki je podpirala predsedniško kampanjo Roberta F. Kennedyja mlajšega. Danes 82-letni milijarder Mellon prihaja iz ene najbogatejših ameriških družin, njihovo premoženje je po podatkih Forbesa ocenjeno na 14 milijard dolarjev (12,9 milijarde evrov). Je potomec Thomasa Mellona, irskega priseljenca, ki je po prihodu v ZDA obogatel z nepremičninskimi in bančnimi posli.

Timothy Mellon, obogatel je z upravljanjem železnic od Kanade do ZDA. FOTO: AP icon-expand

Timothy Mellon je leta 1981 ustanovil hčerinsko družbo Guilford Transportation Industries in vstopil v železniški sektor, kjer je nadzoroval večje železniške povezave od Kanade vse do severovzhodnih delov ZDA. Kupil je tudi letalsko družbo Pan American World, ki je kasneje sicer propadla. Velja za rednega donatorja političnih kampanj, vendar se medijski pozornosti izogiba. 2. Miriam Adelson – (125,1 milijona evrov) Na drugem mestu najradodarnejših Američanov je Miriam Adelson, od lani tudi nova večinska lastnica franšize Dallas Mavericks, za katero igra Luka Dončić. Zanimivo, da je po novem manjšinski lastnik franšize Mark Cuban glasen podpornik demokratske predsednice Kamale Harris, medtem kot je Adelsonova naklonjena republikancem. Političnim organizacijam, ki podpirajo republikance, je namreč namenila 134,8 milijona evrov (125 milijonov evrov). 100 milijonov (92,8 milijona evrov) je namenila PAC-u, ki podpira kampanjo Trumpa, 15 in devet milijonov (13,9 in 8,3 milijona evrov) pa je donirala v podporo republikanskim kandidatom za predstavniški dom in senat.

Miriam Adelson, večinska lastnica franšize Dallas Mavericks, in Donald Trump FOTO: AP icon-expand

78-letna izraelsko-ameriška zdravnica, ki se je specializirala za zdravljenje bolnikov z odvisnostmi, ima po ocenah Forbesa pod palcem več kot 34 milijard dolarjev (31,5 milijarde evrov), kar jo uvršča na 54. mesto najbogatejših ljudi na svetu in med deseterico najbogatejših žensk. Njen pokojni mož je bil leta 2016 največji donator na Trumpovi strani. Po moževi smrti 2021 je postala tudi lastnica podjetja Las Vegas Sands, ene največjih igralniških verig na svetu, zato si javno prizadeva za nižje davke za igre na srečo. 3. Richard in Elizabeth Uihlein – 128 milijonov (118,8 milijona evrov) Na tretjem mestu sta Richard in Elizabeth Uihlein. PAC-u, ki nasprotuje kampanji demokratske senatorke Tammy Baldwin, sta namenila slabih 70 milijonov dolarjev (64,9 milijona evrov), desno usmerjenim političnim odborom 19 milijonov (17,6 milijona evrov) in odboru, ki podpira Trumpa, 10 milijonov (9,2 milijona evrov). Skupno sta republikanski strani donirala več kot 128 milijonov (118,8 milijonaevrov). Veljata tudi za redna financerja aktivističnih skupin, ki nasprotujejo pravici do splava. Pred tremi leti sta podprla tudi nekatere aktiviste, ki so kasneje izvedli napad na Kapitol. 4. Ken Griffin – 101,7 milijona (93 milijonov evrov) Na četrtem mestu posameznikov, ki so za tokratni sklop ameriških volitev namenili največ, je Ken Griffin, ustanovitelj hedge sklada Citadel. Z več kot 100 milijoni donacij različnim skladom je postal glavni donator republikanskih prizadevanj za nadzor kongresa, kljub temu Trumpa ni podprl, saj da tako kot Harrisova nima prepričljivih politik. 5. Zakonca Yass – 84,7 milijona dolarjev (78,6 milijona evrov) Na petem mestu najradodarnejših donatorjev sta zakonca Yass, Jeff in Janine. Različnim republikanskim PAC-om sta darovala 78,9 milijona dolarjev, a očitno ne brez vrnjene usluge. Jeff je namreč soustanovitelj podjetja Susquehanna International Group, ki ima v lasti 15-odstotni delež v kitajskem podjetju ByteDance, kjer so razvili aplikacijo TikTok. Spomladi so ameriški mediji poročali, da naj bi Yass osebno prepričeval republikanske veljake, naj zaustavijo sprejetje zakona, po katerem bi Kitajci morali TikTok prodati v ameriške roke. Američani so namreč prepričani, da Peking prav prek TikToka zbira nevarno veliko količino podatkov o ameriških uporabnikih. Z njim se je na Floridi sestal tudi Trump in nekateri trdijo, da je prav po tem pogovoru Trump glede prodaje TikToka obrnil ploščo. Trump je po marčevskem srečanju sicer dejal, da o prodaji kitajske platforme nista govorila. 6. Elon Musk – 76,3 milijona dolarjev (70,8 milijona evrov) Le tri tedne pred volitvami je v deseterico skočil Elon Musk. PAC-u, ki podpira izvolitev Trumpa, je nakazal 75 milijonov (69,6 milijona evrov), še dodaten milijon pa odboru, ki spodbuja udeležbo republikanskih volivcev.

Elon Musk enemu od podpisnikov njegove peticije obljublja milijonsko nagrado. FOTO: AP icon-expand

Nekaj od več 10 milijonov naj bi šlo tudi v roke volivcem v t. i. swing državah – Georgia, Nevada, Arizona, Michigan, Wisconsin, Severna Karolina in Pensilvanija, če bodo podpisali peticije, ki podpirajo pravice do svobode govora in nošenja orožja. V Pensilvaniji je nagrada za podpis ali priporočilo višja, kar je še posebej zanimivo, saj gre za ključno državo v prihajajoči volilni tekmi. Naključni podpisnik peticije iz omenjenih držav bo, kot obljublja Musk, prejel milijon dolarjev.

8. Prvi demokrat: Michael Bloomberg – 43 milijonov dolarjev (39,9 milijona evrov) Med deseterico največjih donatorjev je šele na osmem mestu prvi največji donator na demokratski strani. To je Michael Bloomberg, nekdanji župan New Yorka, ki je pred štiri leti tudi sam kandidiral za predsedniško mesto. Je večinski lastnik in soustanovitelj istoimenskega finančnega medija Bloomberg L. P. PAC-u, ki podpira kandidaturo Harrisove, je namenil 19 milijonov (17,6 milijona evrov), organizaciji, ki podpira demokratske kandidate za predstavniški dom, je dal 10 milijonov, sedem milijonov pa je namenil za podporo kandidatom, ki zagovarjajo strožji nadzor nad orožjem. Za svojo neuspešno kampanjo pred štirimi leti je porabil vrtoglavo milijardo, kasneje pa več 10 milijonov porabil za kampanje in oglase v podporo Bidnu, ki ga je do odstopa od kandidature še vedno zagreto podpiral.

Michael Bloomberg, največji donator demokratom, med Joem Bidnom in Donaldom Trumpom FOTO: AP icon-expand

Izpad Reida Hoffmana Iz deseterice pa sta izpadla druga največja donatorja demokratom, Reid Hoffman in njegova žena Michelle Yee. Hoffman je soustanovitelj in predsednik uprave LinkedIna, socialnega omrežja, namenjenega predvsem mreženju v poslovnem svetu. Investiral je tudi v PayPal, zadnje čase pa denar vlaga predvsem v razvoj umetne inteligence. Leta 2018 je prek Microsoftovega upravnega odbora vstopil v podjetje OpenAI, ki je lansiralo ChatGPT, a je lani iz upravnega odbora zaradi konfliktov interesov odstopil, saj je investiral v konkurenčna podjetja, ki se prav tako ukvarjajo z razvojem umetne inteligence. Skupaj z ženo sta PAC-u, ki podpira Harrisovo, darovala 10 milijonov (9,2 milijona evrov), dvema levo usmerjenima organizacijama pa po šest oziroma 2,3 milijona dolarjev (5,5 in 2,1 milijona evrov).

Reid Hoffman, soustanovitelj LinkedIna, je eden največjih donatorjev demokratom. FOTO: AP icon-expand

Med organizacijami najradodarnejša kripto borza Coinbase Medtem je zanimiv pogled na seznam najradodarnejših organizacij. Na prvem mestu je kripto borza Coinbase. Različnim političnim odborom je namenila 86,7 milijona evrov, zanimiva pa je njihova porazdelitev. Večino, kar 76 milijonov evrov, so namenili PAC-u Fairshake, ki si prizadeva, da bi ZDA ostale domovina za inovacije na področju veriženja blokov. Odbor torej ne podpira kandidate glede na njihovo strankarsko pripadnost, temveč si prizadeva za ustvarjanje okolja in zakonodaje, ki bo naklonjena kripto svetu.

Coinbase je demokratski in republikanski strani nakazal enak znesek. FOTO: Shutterstock icon-expand