Finančni in okoljski prihranki: Slovenija po novem spodbuja nakupe rabljenih aparatov

Ljubljana , 16. 09. 2025 07.55 | Posodobljeno pred 9 minutami

Avtor
A.K.
Javna naročila v Sloveniji predstavljajo približno 14 odstotkov slovenskega bruto domačega proizvoda (BDP), zato je pomembno, kam je ta denar usmerjen in kako se porablja. Z zelenimi javnimi naročili država daje jasen signal trgu in spodbuja trajnostne prakse ter na ta način neposredno prispeva k doseganju nacionalnih in evropskih ciljev na področju podnebja, energije in krožnega gospodarstva, so sporočili iz Ministrstva za okolje in prostor.

Naročniki bodo z novo uredbo lahko zahteve zelenega javnega naročanja izpolnili na enostavnejši in bolj prilagodljiv način. Cilje bodo lahko dosegali tudi z nakupom rabljenih ali obnovljenih naprav, kar prinaša finančne prihranke in podaljšuje življenjsko dobo izdelkov. Na voljo bodo dodatne izjeme pri naročanju vozil in storitev prevoza, na primer za obvezne javne službe, gozdarsko službo, inšpekcijski nadzor ali prevoz otrok. Poleg tega bodo imeli naročniki jasneje opredeljene predmete in terminologijo ter preglednejše primere okoljskih zahtev in meril, ki jim bodo v pomoč pri pripravi razpisne dokumentacije.

Z upoštevanjem Uredbe o zelenem javnem naročanju so naročniki v obdobju med letoma 2018 in 2020 že dosegli pomembne okoljske in finančne učinke. Prihranili so 301.480 megavatnih ur energije, preprečili izpust 101.506 ton ogljikovega dioksida, zmanjšali porabo za 10,4 milijona kubičnih metrov vode, prihranili kar 61 milijonov evrov . Z dodatnimi zahtevami in višjimi deleži, ki jih uvaja nova uredba, se bo ta pozitiven vpliv na okolje in javne finance v prihodnje še povečal, so prepričani na Mope.

Kot pojasnjujejo, so glavne novosti spodbujanje nakupa rabljenih in obnovljenih aparatov. Povečan je delež obveznega izpolnjevanja zahtev uredbe pri posameznih predmetih. Dodane so izjeme pri naročanju vozil in storitev prevoza. Dodan je predmet: podatkovni centri, strežniški prostori in storitve v oblaku. Tablice in telefoni imajo po novem energijsko nalepko, zato zapadejo pod uredbo. Pri projektiranju in gradnji nekaterih stavb mora biti dosežena skoraj nič energijska raven. Obveznost uporabe lesa se širi tudi na druge stavbe. 

Pikaponca
16. 09. 2025 08.21
13 000 Neuporabnih računalnikov naj postavijo na vpogled v Litijski zgradbi ? Prikaz podpore kriminalu..
čevapgpt
16. 09. 2025 08.16
potem ne bo več poceni računalnikov iz javne uprave za navadno rajo?
