Finančni minister: Velika Britanija je v recesiji

Britansko energetsko industrijo bo medtem prizadel razširjen davek na nepričakovane dobičke, ki se bo s 25 povišal na 35 odstotkov. Pomoč pri plačilu računov za energijo se bo podaljšala, vendar pa bo manj izdatna. To pomeni, da se bodo milijonom gospodinjstev računi za energijo od aprila dalje zvišali za več sto funtov na leto. Gospodinjstvo, ki porabi povprečno količino plina in elektrike, bo zaradi povišanja jamstva za ceno energije letno plačalo 3000 funtov (3400 evrov), namesto dosedanjih 2500 funtov (2852 evrov).

V luči tega je napovedal več ukrepov zvišanja davkov in znižanja izdatkov. Med prvimi je napovedal zamrznitev višine davčne olajšave za dodatni dve leti, in sicer do leta 2028. To pomeni, da bo več milijonov ljudi zaradi naraščajoče inflacije in višjih plač prešlo v višje davčne razrede in tako plačalo več davka. Poleg tega se bo znižal prag za najvišjo davčno stopnjo, ki znaša 45 odstotkov, in bo v prihodnje veljal za vse z letnimi dohodki nad 125.140 funtov (142,800 evrov).

Recesijo je utemeljeval z vplivom številnih globalnih dejavnikov, med katerimi se je oprl zlasti na pandemijo covida-19 in vojno v Ukrajini, ki je povzročila rast stroškov energije in hrane.

Britansko gospodarstvo se bo prihodnje leto skrčilo za 1,4 odstotka, je opozoril Jeremy Hunt in se pri tem skliceval na še neobjavljeno oceno britanskega urada za proračunsko odgovornost. Prav tako naj bi se zvišala brezposelnost, in sicer s sedanjih 3,6 odstotka na 4,9 odstotka do leta 2024. Na podlagi teh ocen je minister prepričan, da je Velika Britanija trenutno v recesiji.

"Vselej si prizadevamo pomagati ljudem, da bi povečali svoje dohodke, našli delo in postali finančno neodvisni," je poudaril Hunt in napovedal, da bo več kot 600.000 ljudi, ki prejemajo univerzalni kredit, pozval k srečanju z delovnim trenerjem, "da bodo lahko dobili podporo, ki jo potrebujejo za povečanje števila delovnih ur ali zaslužka".

Napovedal pa je tudi višje izdatke zlasti v šolstvu in za angleški javni zdravstveni sistem (NHS). "Ker želimo, da se šolski standardi še naprej dvigujejo, bomo naredili več kot le zaščitili šolski proračun. Povečali ga bomo," je dejal. Vlada bo tako v letih 2023 in 2024 v šole vložila dodatnih 2,2 milijarde funtov (2,5 milijarde evrov). Proračun NHS pa se bo v vsakem od naslednjih dveh let povečal za 3,3 milijarde funtov (3,7 milijarde evrov).

Hunt je napovedal tudi ciljno usmerjeno pomoč pri življenjskih stroških za osebe z nizkimi dohodki, invalide in upokojence, pri čemer se bodo pokojnine aprila zvišale za 10,1 odstotka. Prav tako bo v naslednjih dveh letih vloženih še 280 milijonov funtov (319 milijonov evrov), ki bodo ministrstvu za delo in pokojnine pomagali pri odpravljanju goljufij in napak pri izplačevanju socialnih izdatkov.

London bo tudi nadaljeval z gradnjo jedrske elektrarne Sizewell C, ki naj bi zagotavljal do sedem odstotkov vseh potreb po električni energiji v Veliki Britaniji. Kritiki sicer trdijo, da bo projekt predrag in da bo njena gradnja trajala več let, saj naj bi elektriko začela proizvajati šele leta 2030. Hunt pri tem poudarja, da bo načrt ustvaril 10.000 delovnih mest in zagotovil električno energijo za šest milijonov domov za 50 let.