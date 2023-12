Finančni ministri brez dogovora o reformi javnofinančnih pravil EU

Finančni ministri držav članic, med njimi minister Klemen Boštjančič, so se v četrtek zvečer sestali na neformalni delovni večerji na temo reforme javnofinančnih pravil EU. Špansko predsedstvo Svetu EU je po navedbah virov pri EU intenzivno delalo, da bi uskladili stališča, pri čemer so upoštevali vse države članice. Na mizo so dali tudi novo kompromisno besedilo. Kot so še navedli viri, je bil narejen velik napredek.

"Za mizo je volja za sklenitev dogovora, a je potrebnega še nekaj dela. Potrebujemo pravno oceno in posvetovanja glede predloga," so povedali. Po neuradnih informacijah je usklajenega okoli 90 odstotkov besedila.

Delo bodo nadaljevali v prihodnjih dneh, so napovedali viri pri EU.