Finančni ministri EU menjalni tečaj kune določili pri 7,5 kune za evro

Finančni ministri članic EU so sprejeli pravno podlago, ki bo Hrvaški omogočila, da bo od 1. januarja 2023 uporabljala evro. Menjalni tečaj so postavili pri 7,53450 kune za evro.

Ministri za finance, med njimi slovenski minister Klemen Boštjančič, so sprejeli tri pravne akte za vstop Hrvaške v območje evra. Eden od teh določa menjalni tečaj, ki znaša 7,53450 kune za evro. To ustreza trenutnemu srednjemu tečaju kune v mehanizmu deviznih tečajev (ERM II), so sporočili iz Sveta EU. Po zasedanju je potekal tudi slovesen podpis zakonodajnih aktov. Hrvaški finančni minister Zdravko Marić, ki se sicer poslavlja s položaja, je na slovesnosti dejal, da je danes velik, zgodovinski dan za Hrvaško. "Vendar pa verjamem, da je to velik dan tudi za Evropsko unijo, za evropsko monetarno unijo. Ker je to, da bo Hrvaška postala 20. članica evropske monetarne unije oziroma evrskega območja, jasen znak, da se evropska integracija nadaljuje kljub vsem izzivom, s katerimi se soočamo," je poudaril hrvaški minister.

icon-expand Menjalni tečaj so postavili pri 7,53450 kune za evro. FOTO: Shutterstock

Mariću in Hrvaški je za pridružitev evrskemu območju med drugim čestital češki finančni minister Zbynek Stanjura, čigar država trenutno predseduje Svetu EU. "Rad bi čestital svojemu kolegu Zdravku Mariću in celotni Hrvaški, da bo postala 20. država, ki se bo pridružila evrskemu območju," je ob tem povedal češki finančni minister, čigar država trenutno predseduje Svetu EU. Čestitkam se je pridružil tudi izvršni podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis, ki je poudaril, da je današnji slovesen podpis zakonodaje zgodovinski trenutek za Hrvaško, pomemben pa je tudi za EU. "Trdo delo Hrvaške med pristopnim procesom kaže na to, da je evro privlačna, odporna in uspešna globalna valuta," je poudaril. Da vstop Hrvaške v evrsko območje predstavlja pozitiven razvoj dogodkov za to območje in za evro, pa je ob tem dejal vodja evroskupine Paschal Donohoe. Po njegovih besedah kaže na odpornost tega političnega in ekonomskega projekta in koristi, ki jih prinaša članicam območja z evrom. Predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde je medtem izpostavila, da pridružitev Hrvaške kaže, da smo skupaj močnejši. Opozorila je, da bo treba še naprej spoštovati pravila, kar bo po njenem prepričanju Hrvaški tudi uspelo.