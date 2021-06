Finančni ministri EU o procesu ocenjevanja načrtov za okrevanje

Evropska komisija je ta teden pozitivno ocenila nacionalne načrte Portugalske, Španije, Grčije in Danske, danes pa pričakuje pozitivno oceno še Luksemburg. Napovedala je še več ocen v prihodnjih tednih. Po pozitivni oceni komisije pa morajo načrt potrditi članice Evropske unije. Praviloma imajo za to en mesec časa. Pred časom so v komisiji nakazali, da v prvem svežnju sredi julija pričakujejo potrditev desetih do petnajstih načrtov.

Slovenija je sicer Evropsko komisijo zaprosila za podaljšanje dvomesečnega roka za oceno svojega načrta za okrevanje in odpornost, ki ga je v Bruselj posredovala konec aprila. To so storile tudi Poljska, Švedska, Hrvaška in Romunija. To pomeni več časa za pojasnjevanje odprtih vprašanj in izmenjavo informacij, so minuli teden dejali v Bruslju. V primeru Slovenije so rok podaljšali za dva tedna, v primeru Romunije pa do konca septembra.

Na zasedanju, ki se ga udeležuje tudi slovenski minister za finance Šircelj, bodo poleg tega danes predvidoma potrdili fiskalna priporočila članicam, ki jih je pred nekaj tedni objavila komisija, sprejeli sklepe o fiskalnih učinkih staranja prebivalstva ter razpravljali o predlogu komisije za oprostitev plačila DDV na bistveno blago in storitve, ki jih EU razdeljuje v času krize.