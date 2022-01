Finančni ministri EU o uvedbi najmanj 15-odstotnega davka na dobiček

Francija bo predstavila prednostne naloge svojega predsedovanja v prvi polovici leta, med katerimi sta omenjeni prenos globalnega dogovora o obdavčevanju multinacionalk in napredek v razpravi o reformi evropskih proračunskih pravil.

Veliko pozornosti namenja izrednemu vrhu EU, ki bo 10. in 11. marca in ki naj bi bil vrh "nove evropske blaginje" po pandemiji, kar da terja več naložb, pravičnosti in inovacij. Na vrhu naj bi med drugim razpravljali o zagotavljanju finančne in gospodarske neodvisnosti Evrope v odnosu do Kitajske in ZDA.