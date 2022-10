Finančni ministri EU o vplivu visokih cen energije na finančne trge

Ministri, med njimi slovenski finančni minister Klemen Boštjančič, bodo razpravljali o vlogi finančnih trgov pri spopadanju z velikim nihanjem cen energije in morebitnih ukrepih na tem področju. Številna podjetja se namreč zaradi takega nihanja cen elektrike soočajo z likvidnostnimi težavami.

Razprava o teh ukrepih bo po navedbah virov pri EU zelo tehnična in strokovna. Ni namen, da bi se že odločili za določene ukrepe. Prisluhnili bodo ministrom, ki so strokovnjaki na tem področju, tudi slovenskemu, so za STA povedali viri.