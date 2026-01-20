Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Evropski poslanci ostro nad Trumpa: 'Roke stran od Grenlandije'

Bruselj, 20. 01. 2026 14.29 pred 43 minutami 4 min branja 13

Avtor:
STA M.S.
Zasedanje finančnih ministrov v Bruslju

Evropski poslanci so se v razpravi glede Grenlandije v luči groženj ZDA s carinami in izražanju teženj po prevzemu arktičnega otoka, ki kot avtonomno ozemlje spada pod Dansko, zavzeli za odločnejši upor Evrope proti pritiskom ZDA. Finančni ministri držav članic so medtem izpostavili, da mora biti odziv Evrope na ameriške grožnje pragmatičen in močan.

Poslanci Evropskega parlamenta so v razpravi o ozemeljski celovitosti in suverenosti Grenlandije in Danske ter odzivu EU na poskuse izsiljevanja s strani ZDA na zasedanju v Strasbourgu večinoma poudarjali, da se mora Evropa odzvati enotno in bolj odločno.

Številni so kritizirali ravnanje ameriškega predsednika Donalda Trumpa, pri čemer so nekateri podprli tudi dialog in usklajevanje, spet drugi pa obsodili evropsko podrejanje ZDA. Več poslancev je izpostavilo tudi pomen spoštovanja mednarodnega prava, strateški pomen Arktike in potrebo po krepitvi evropskega vpliva, varnosti in obrambe - tako na skrajnem severu kot na splošno.

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je poudarila, da Grenlandija pripada njenim prebivalcem, ki morajo sami odločati o prihodnosti otoka. Dodala je, da "suverenost ni naprodaj", česar po njenih besedah ne morejo spremeniti grožnje s carinami ali vojaškim posredovanjem. Menila je še, da mora biti evropski odziv na grožnje ZDA umirjen in realističen, Evropska unija pa si ne želi spopadov ali prepirov, vendar bo Grenlandiji in Danski stala ob strani ter ima orodja, ki jih lahko uporabi v odzivu na pritiske ZDA.

Danski evroposlanec Henrik Dahl iz vrst največje politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP) je ocenil, da pri sporu glede Grenlandije ne gre le za pritisk na majhno suvereno državo s strani svetovne velesile, temveč na sama načela sodelovanja in medsebojnega spoštovanja med državami.

"Najbližji zaveznik Evrope je Evropa sama," je dejala danska evroposlanka Christel Schaldemose (S&D) in podobno kot Kallas poudarila, da Grenlandija ni naprodaj, suverenosti pa se ne da kupiti. Zavzela se je za odločnejši odziv EU na grožnje ZDA.

Zasedanje finančnih ministrov v Bruslju
Zasedanje finančnih ministrov v Bruslju
FOTO: Profimedia

Vodja skrajno desne politične skupine Domoljubi za Evropo (PfE), francoski evroposlanec Jordan Bardella, pa je dejal, da pri Grenlandiji ne gre le za diplomatski zaplet, temveč preizkus moči EU in njene sposobnosti samoobrambe. Dodal je, da se Evropa ne sme ukloniti izsiljevanju.

Danski evroposlanec Anders Vistisen (PfE) je ostro napadel Trumpa, ki mu je enako kot v svojem nagovoru v parlamentu pred letom dni namenil sočno kletvico.

"Roke stran od Grenlandije," pa je Trumpu sporočil danski evroposlanec Villy Soevndal (Zeleni) ter pozval ameriški kongres in prebivalce ZDA, naj jasno in glasno izrazijo svoje nestrinjanje s predsednikovimi politikami.

Več poslancev je v razpravi poudarilo, da je EU gospodarska velesila, ki se lahko upre ZDA, če uporabi moč svojega trga in regulacij. Nekateri so se zavzeli tudi za uporabo instrumenta za zaščito pred gospodarsko prisilo (ACI) oziroma t. i trgovinske bazuke. Gre za mehanizem, ki uniji omogoča uvedbo protiukrepov, kadar tretje države izvajajo gospodarski pritisk za vsiljevanje političnih odločitev EU ali njenim članicam.

Zasedanje finančnih ministrov

V Bruslju so se medtem sestali finančni ministri. "Kot veste, se bodo voditelji tu v Bruslju srečali v četrtek zvečer, da bi ocenili stanje in uskladili nadaljnje korake. Finančni ministri smo pripravljeni sprejeti nadaljnje ukrepe na podlagi usmeritev, ki jih bomo prejeli od voditeljev. Ključno je, da imamo pragmatičen in močan evropski odziv," je povedal ciprski minister, čigar država trenutno predseduje Svetu EU.

Evropski komisar za gospodarstvo Valdis Dombrovskis je medtem glede možnih protiukrepov v odziv na grožnje ameriškega predsednika Donalda Trumpa z uvedbo dodatnih carin na uvoz iz osmih evropskih držav, povezanih z njegovimi težnjami po prevzemu danskega avtonomnega ozemlja Grenlandija, dejal, da vse možnosti ostajajo na mizi.

Med temi se omenjajo zamrznitev izvajanja lani sklenjenega trgovinskega sporazuma z ZDA, uvedba carin na ameriško blago in uporaba instrumenta EU proti gospodarski prisili, ki jo izvajajo tretje države.

"Naša prioriteta je seveda, da se konstruktivno pogovorimo z ZDA in poiščemo prijateljsko rešitev. Vendar pa moramo biti pripravljeni ukrepati, če ne bo rešitve," je poudaril Dombrovskis.

Kot je v ponedeljek zvečer po zasedanju finančnih ministrov evrskega območja povedal minister Klemen Boštjančič, slovenska vlada še ni razpravljala o omenjenih ukrepih. Sta se pa Boštjančič in premier Robert Golob strinjala, da mora EU umiriti žogico in se enotno odzvati. Danes je Slovenijo na zasedanju zastopala državna sekretarka na finančnem ministrstvu Saša Jazbec.

finančni ministri bruselj carine

Lavrov: Grenlandija ni naravni del Danske

Žensko, ki je triletno hčer odnesla v Savo, obsodili na 15 let zapora

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI13

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Skinwalker
20. 01. 2026 15.54
Hahhah res ste smesni..dejstvo je da amerom ne morete nic razen tega da jim kot do sedaj lezete v zadnjico..
Odgovori
0 0
janezkranjski007
20. 01. 2026 15.50
Vse po planu karte rimskega kluba,grenlandija,kanada,venezuela,mehika pripadajo coni1
Odgovori
+1
1 0
Želko Kacin
20. 01. 2026 15.39
jaz v vojno za bruselj ne grem
Odgovori
+1
3 2
chetnik voivode
20. 01. 2026 15.44
ti si itak že star 😉
Odgovori
0 0
biggie33
20. 01. 2026 15.38
Ne pomnim, da bi v 20 letih kak naš evro poslanec kaj povedal tam v parlamentu.. kaj šele kaj pametnega..
Odgovori
+2
2 0
ROMELS
20. 01. 2026 15.38
Bolje ameriki grenlandijo, kot ukrajino rusiji.
Odgovori
0 0
Rožle Patriot
20. 01. 2026 15.35
Je SMS Perutninar tudi tam ... za govorniške odru seveda !!!??? ..
Odgovori
+0
3 3
ivo105
20. 01. 2026 15.32
Ja, a Janša pa niso nić vprašali
Odgovori
+1
3 2
JApajaDAja
20. 01. 2026 14.50
podpredsednik ecb je postal hr guverner.....
Odgovori
+0
1 1
vlahov
20. 01. 2026 14.32
ZDA ne rabi socialistične EU . EU pa brez USA ne more , ker nima znanja , razen birokracije. Pa naj Evropejec izumi Google
Odgovori
+1
5 4
Kranjski domoljub
20. 01. 2026 15.05
sej greš lahko na opero. googl ni nič posebnge vsaki bebec ga lahko naredi. Bolj je da so ofce navajene na googl in se jim neda na drugega. googl je itak ameriška propaganda.
Odgovori
+0
2 2
Kopite84
20. 01. 2026 15.34
V Evropi je bistveno višja kakovost življenja kot pa v ZDA...
Odgovori
+0
1 1
ivo105
20. 01. 2026 15.34
A je to Janscha zapovedal?
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
Portal
Bi ga prepoznali? Tako je bil videti Sanjski moški
Starši obupani: vrtci polni, otroci brez varstva
Starši obupani: vrtci polni, otroci brez varstva
Mladi Beckham ostro o družini
Mladi Beckham ostro o družini
To je najlepše ime na svetu
To je najlepše ime na svetu
zadovoljna
Portal
Tako dobro je videti žena Lionela Messija
Pia Filipčič: "Najprej moraš sprejeti sebe"
Pia Filipčič: "Najprej moraš sprejeti sebe"
Športne bunde, ki jih lahko nosimo vsi
Športne bunde, ki jih lahko nosimo vsi
Top 3 romantična doživetja za pare
Top 3 romantična doživetja za pare
vizita
Portal
Kronična utrujenost kot opozorilni znak: ko je vzrok lahko pomanjkanje vitamina B12
Tri majhne spremembe, ki vam lahko podaljšajo življenje
Tri majhne spremembe, ki vam lahko podaljšajo življenje
Kako resna je psihoza, povezana z umetno inteligenco?
Kako resna je psihoza, povezana z umetno inteligenco?
Znanstveniki vse bližje zdravljenju Huntingtonove bolezni
Znanstveniki vse bližje zdravljenju Huntingtonove bolezni
cekin
Portal
Skozi 17 transakcij izginilo 1500 evrov
Ali je imel Valentino otroke?
Ali je imel Valentino otroke?
Vaša služba ni edina čudna: Smešne in absurdne zgodbe iz pisarne
Vaša služba ni edina čudna: Smešne in absurdne zgodbe iz pisarne
Petnajst let zapored priznan kot top delodajalec
Petnajst let zapored priznan kot top delodajalec
moskisvet
Portal
Umrl je kralj visoke mode
Sprememba delovanja ChatGPT, ki vam ne bo všeč
Sprememba delovanja ChatGPT, ki vam ne bo všeč
Pred dvema mesecema hodila po modni pisti, danes je na vozičku
Pred dvema mesecema hodila po modni pisti, danes je na vozičku
Za izgubo maščobe in hitrejši metabolizem poskusite to
Za izgubo maščobe in hitrejši metabolizem poskusite to
dominvrt
Portal
Kako pravilno oprati vzglavnik?
Miran Rudan ganil ob Arijevem 9. rojstnem dnevu
Miran Rudan ganil ob Arijevem 9. rojstnem dnevu
Hitri popravki, ki povečajo vrednost doma
Hitri popravki, ki povečajo vrednost doma
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
okusno
Portal
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
Hitra sladica za razvajanje ob kavi
Hitra sladica za razvajanje ob kavi
Preprosti kuharski triki, ki se jih splača preizkusiti
Preprosti kuharski triki, ki se jih splača preizkusiti
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
voyo
Portal
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
Čas smrti
Čas smrti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450