Pogajanja o delitvi sredstev: 'Evropa ni bankomat za nacionalne proračune'

Evropski poslanci so prižgali rumeno luč dogovoru voditeljev EU, ki vključuje 1074 milijard evrov težak sedemletni proračun in 750 milijardni sklad za okrevanje po pandemiji. V izglasovani resoluciji priznavajo pomen zgodovinskega dogovora, so pa kritični do rezov na področjih zdravstva, raziskav in digitalizacije. Poudarili so tudi zahtevo po bolj jasni povezavi med izplačili in spoštovanjem vladavine prava.

Če so se voditelji evropske sedemindvajseterice vsak pred svojimi državljani hvalili, kako da so dobro spogajali milijarde za svojo državo, tudi Janez Janša, pa večina evropskih poslancev poudarja: s sredstvi kohezije in kmetijske politike ste zadovoljili kvečjemu svoje nacionalne proračune, tudi na račun investicij v zdravstvo, mejne kontrole, raziskave. "Rezi, rezi, rezi so prva točka, o kateri moramo govoriti. Naslednja pa, da Evropa ni bankomat za nacionalne proračune," opozarja Manfred Weber,vodja evropskih poslancev EPP. "Ta trenutek nismo pripravljeni pogoltniti tablete, o kateri govorite." "Ko smo imeli migracijsko krizo, smo rekli, da moramo delovati skupaj kot EU, zdaj pa ste zarezali prav v ta sredstva," je bil očitek Esther De Lange, poslanke EPP. Da številni rezi predstavljajo velik korak nazaj v skupni politiki EU, opozarjajo tudi slovenski evroposlanci. "Gre predvsem za ukrepe, vezane na raziskave in razvoj, tehnološki napredek, doseganje klimatskih ciljev ...," pravi Klemen Grošelj(Renew Europe).Franc Bogovič (EPP) pa: "Na področju, kot so Erazmus, kot je Horizon in tudi na nekaterih drugih." Ljudmila Novak je zapisala: "Želim tudi jasno dikcijo o vladavini prava in vzpostavitev mehanizma za nadzor, ki bo deloval." Podobno Tanja Fajon: da vztrajajo pri spoštovanju vladavine prava kot pogoju za črpanje EU sredstev. icon-expand Drugi dan pogajanj evropskih voditeljev v Bruslju FOTO: AP "Socialni demokrati bomo pri tem vztrajali: niti evra ne smejo prejeti države, ki ne spoštujejo vladavine prava, ki je temelj EU," je jasna vodja politične skupine S&D Garcia Perez. "To je prvič, da je naš proračun neposredno povezan z vladavino prava," izpostavlja predsednik Evropskega sveta Charles Michel.A kaj, ko vsebuje zgolj določilo. Zaradi nasprotovanja Madžarske, Poljske in Slovenije neposrednega mehanizma, ki bi pogojeval izplačila, še ni. "Moramo biti jasni pri tem, potrebujemo dober in jasen načrt za implementacijo pravila: denarja ne bo, če ne bo spoštovanja vladavine prava in evropskih mehanizmov," opozarja Weber. Od slovenskih predstavnikov so bili vsi za resolucijo, razen Romane Tomc, ki sploh ni glasovala, ter Milana Zvera, ki se je vzdržal. Bil pa je, podobno kot Orbanov Fidezs, proti odstavku o nujnem spoštovanju vladavine prava. Evropski parlament, Komisijo in Svet tako v prihodnjih mesecih čakajo usklajevanja in pogajanja o delitvi evropskih milijard. Glasovanje o zgodovinskem dogovoru pa bodo evropski poslanci opravili sredi jeseni.