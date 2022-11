Finska bo na meji z Rusijo postavila ograjo

Finska, ki je nedavno zaprosila za članstvo v zvezi Nato, ima zgodovino vojskovanja z Rusijo, kljub temu pa je 1300 kilometrov dolga meja med državama dokaj slabo zaščitena. V gozdovih večinoma na prehod meje opozarjajo le rumeni znaki ali druge plastične oznake.

Že junija je finska mejna straža sporočila, da bo postavila ograjo na nekaterih delih meje z Rusijo, da bi povečala pripravljenost na potencialni množičen prihod migrantov. Takrat so dejali, da nameravajo zgraditi med 130 in 260 kilometrov dolgo ograjo, ki bi zajemala med 10 in 20 odstotkov celotne meje. Kot so pojasnili, se bi osredotočili predvsem na mejne prehode in okoliška območja na jugovzhodu države.

Finsko levosredinsko vlado sicer v začetku prihodnjega leta čakajo volitve.