Finska bo zaprla vse mejne prehode z Rusijo razen enega

Finska bo zaprla vse mejne prehode z Rusijo, z izjemno enega, je napovedal finski premier Petteri Orpo in Moskvi ponovno očital, da migrante namerno usmerja proti meji. Mejni prehodi bodo zaprti od petka do 23. decembra. Zaradi povečanega migracijskega pritiska je država za pomoč zaprosila Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo Frontex.

"Vlada se je danes odločila, da bo zaprla več mejnih prehodov. Odprt bo ostal le prehod Raja-Jooseppi," je pojasnil finski premier Petteri Orpo. Finska je sicer že prejšnji teden zaprla štiri od osmih mejnih prehodov z Rusijo, a ukrep po mnenju premierja ni zajezil povečanega števila prihoda migrantov. Orpo je pred dnevi opozoril, da Rusija prosilcem za azil dovoljuje prehod na finsko stran meje, čeprav nimajo ustreznih dokumentov. Moskvo je tudi obtožil, da skuša destabilizirati Finsko kot odgovor na njeno vključitev v zvezo Nato. Finsko notranje ministrstvo pa je danes ponovilo, da povečan migracijski pritisk "resno ogroža nacionalno varnost in javni red". icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Finska je medtem Frontex zaprosila za pomoč, je danes sporočila mejna straža. Po poročanju lokalnih medijev pa je mejna straža zaprosila tudi finske oborožene sile za pomoč pri postavitvi bodeče žice na mejnih prehodih. Evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson je že v torek sporočila, da je Evropska komisija v stalnem stiku s Finsko in da je pripravljena pomagati, če se razmere spremenijo. Kot je dodala, je Finska že zaprosila za napotitev 60 pripadnikov Frontexa. Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova je danes ponovno zavrnila obtožbe, da Rusija namerno potiska migrante na finsko mejo. Ob tem je dodala, da Finska z obtožbami spodbuja rusofobijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Po podatkih finske mejne straže se je od avgusta povečalo število nezakonitih prehodov, predvsem državljanov z Bližnjega vzhoda in Afrike. Skupno je od avgusta na Finsko prek Rusije vstopilo okoli 700 prosilcev za azil.