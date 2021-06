Finska dosegla dogovor z Evropskim javnim tožilstvom

"Finske oblasti in EPPO (Evropsko javno tožilstvo) sta dosegla dogovor glede evropskih delegiranih tožilcev na Finskem. Intenzivno si prizadevamo za praktične rešitve, ki bi pomagale finskim oblastem pri hitri implementaciji tega dogovora," so na Twitterju sporočili iz pisarne evropske glavne tožilke Laure Codrute Kövesi .

V Helsinkih namreč menijo, da Evropsko javno tožilstvo na Finskem ne bo imelo veliko dela. Po drugi strani pa so v Evropskem javnem tožilstvu doslej vztrajali, da bi morali biti evropski delegirani tožilci povsem neodvisni in da se nihče ne sme vpletati v njihovo delo. Kakšno rešitev so zdaj dosegli, pa iz objavljenega tvita še ni jasno.

Evropsko javno tožilstvo je namenjeno boju proti goljufijam v EU in zlorabam evropskih sredstev. Ta neodvisni organ EU bo pristojen za preiskavo, pregon in obtožbe pri kaznivih dejanjih, ki škodujejo finančnim interesom unije. Deluje na dveh ravneh, strateški in operativni. Prva, osrednja poteka na sedežu tožilstva v Luksemburgu, druga, operativna pa v posameznih članicah s pomočjo evropskih delegiranih tožilcev. Ti so v svojih državah odgovorni za izvajanje konkretnih kazenskih preiskav in pregone v okviru pristojnosti evropskega javnega tožilstva. Vsaka država imenuje najmanj dva.

Od 22 sodelujočih držav tega do 1. junija nista storili le Finska in Slovenija. V Ljubljani se je vlada prejšnji teden odločila za razveljavitev razpisa in razpis novega, kar je naletelo na ostre kritike v tožilskih vrstah v Sloveniji, ker da gre za poseg v neodvisnost državnega tožilstva. Odstopila je tudi ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič.