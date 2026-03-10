Naslovnica
Tujina

Finska inovacija: Investitorje prepričujejo kar iz ledene vode

Helsinki, 10. 03. 2026 06.00

Avtor:
Lara Miklavčič
Finci v ledeni vodi

Si predstavljate, da bi bila vaša služba odvisna od tega, ali ste zmožni nekaj minut ostati v ledeni vodi in pri tem še zbrano in prepričljivo prodajati vašo idejo? Na Finskem so se spomnili novega načina, kako lahko lastniki start-up podjetij pridobijo nove investitorje. Medtem, ko potencialne investitorje prepričujejo, zakaj bi morali njihovemu podjetju finančno pomagati, morajo namreč stati v ledeni vodi.

